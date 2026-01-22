Sve se crveni! Potpuno ludilo na brzoj cesti Solin-Klis, kolona u oba smjera

Danas poslijepodne, oko 16:45 došlo je do prometne nesreće na brzoj cesti DC1 u tunelu Klis Kosa, zbog čega je promet u smjeru Dugopolja bio potpuno zaustavljen.
Sudarila su se dva osobna vozila.
Brza cesta Solin–Klis bila je zatvorena, promet opet normaliziran
Najnovije informacije
Promet je normaliziran i cesta ponovno otvorena oko 17:45 sati nakon što su hitne službe uklonile vozilo s kolnika.
Zbog početka izvanrednog održavanja cestovnih objekata na brzoj cesti DC1 Solin–Klis, vozači se od 19. siječnja 2026., mogu suočiti s prometnim usporavanjima i povremenim gužvama.
Do kada će trajati radovi?
Radovi na brzoj cesti DC1 Solin–Klis, prema informacijama Hrvatskih cesta, imaju rok izvođenja od 100 radnih dana.
Ako računamo radne dane bez vikenda i praznika, to bi okvirno trajalo oko 5 mjeseci, ali precizan završetak ovisi o napretku radova i vremenskim uvjetima.