Sve se crveni! Potpuno ludilo na brzoj cesti Solin-Klis, kolona u oba smjera

Danas poslijepodne, oko 16:45 došlo je do prometne nesreće na brzoj cesti DC1 u tunelu Klis Kosa, zbog čega je promet u smjeru Dugopolja bio potpuno zaustavljen.

Sudarila su se dva osobna vozila.

Najnovije informacije

Promet je normaliziran i cesta ponovno otvorena oko 17:45 sati nakon što su hitne službe uklonile vozilo s kolnika.

Zbog početka izvanrednog održavanja cestovnih objekata na brzoj cesti DC1 Solin–Klis, vozači se od 19. siječnja 2026., mogu suočiti s prometnim usporavanjima i povremenim gužvama.

Do kada će trajati radovi?

Radovi na brzoj cesti DC1 Solin–Klis, prema informacijama Hrvatskih cesta, imaju rok izvođenja od 100 radnih dana.

Ako računamo radne dane bez vikenda i praznika, to bi okvirno trajalo oko 5 mjeseci, ali precizan završetak ovisi o napretku radova i vremenskim uvjetima.