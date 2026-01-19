Doznajemo što se radi na brzoj cesti Solin–Klis i koliko dugo će trajati radovi

Zbog početka izvanrednog održavanja cestovnih objekata na brzoj cesti DC1 Solin–Klis, vozači se od danas, 19. siječnja 2026., mogu suočiti s prometnim usporavanjima i povremenim gužvama.

Ranije smo izvještavali o stvaranju prometnih čepova na ovom dijelu ceste, a iz Hrvatskih cesta ističu da su radovi jutros, u ponedjeljak, i službeno započeli. Prometna signalizacija postavljena je još sinoć, u kasnim večernjim satima nedjelje, kako bi vozači bili pravovremeno obaviješteni o izmjeni režima prometa.

Privremena regulacija prometa podrazumijeva preusmjeravanje vozila s istočnog kolnika (prema Klisu) na zapadni kolnik (prema Splitu) u dvosmjerni režim, zbog čega se očekuju povremene gužve tijekom cijelog trajanja radova.

- Hrvatske ceste d.o.o., kao naručitelj radova, sklopile su ugovor o izvanrednom održavanju cestovnih objekata i trase na istočnom (starom) kolniku brze ceste DC1 Solin – Klis, u ukupnoj duljini od 2,5 kilometra, a koji započinju 19.1.2026. godine. Ugovor obuhvaća radove održavanja tri vijadukta (Mosor, Jamani i Bandalova Kosa) te dva tunela (Mačkovac i Klis Kosa). Radovi su ugovoreni s tvrtkom Spegra d.o.o. Split, ukupne vrijednosti 2,6 milijuna eura, uz rok izvođenja od 100 radnih dana.

U sklopu izvanrednog održavanja na vijaduktima su planirani zahvati sanacije oštećenja konstruktivnih elemenata, zamjena hidroizolacije i kolničke konstrukcije, zamjena prijelaznih naprava, sanacija sustava odvodnje (uključujući zamjenu odvodnih cijevi) te obnova betonskih zaštitnih ograda.

U tunelima su predviđeni radovi sanacije oštećenja i nedostataka na betonskoj oblozi i portalnim građevinama, sanacija mjesta vlaženja i procjeđivanja vode kroz reške betonske obloge na spojevima kampada, sanacija elemenata drenaže te uzdužne i poprečne odvodnje.

Na trasi ceste planirana je sanacija kolnika zamjenom habajućeg sloja asfalta, kao i sanacija betonske zaštitne ograde s pripadajućim elementima odvodnje.

Radi izvođenja navedenih radova bit će uspostavljena privremena regulacija prometa. Promet s istočnog kolnika (smjer prema Klisu) bit će preusmjeren preko interventnih prolaza na zapadni kolnik (smjer prema Splitu), pri čemu će se uspostaviti privremeni dvosmjerni režim prometovanja bez semaforske regulacije, koji će vrijediti tijekom cijelog trajanja radova.

Postavljanje privremene regulacije prometa provest će se u noći s petka, 16. siječnja 2026. godine, od 22:00 sata, do subote, 17. siječnja 2026. godine, do 5:00 sati, kada će brza cesta Solin – Klis biti u potpunosti zatvorena za sav promet. U navedenom razdoblju obilazni pravac bit će Stara Kliška cesta (ŽC 6253).

Ističemo kako su navedeni radovi nužni radi povećanja sigurnosti prometa i produženja vijeka trajanja prometnice kojom tijekom sezone prometuje više od 55.000 vozila dnevno.

S obzirom na veliko prometno opterećenje, očekuju se povremene prometne poteškoće, stoga molimo sve sudionike u prometu za strpljenje i poštivanje privremene regulacije prometa - izvijestili su iz Hrvatskih cesta prošlog utorka.

Do kada će trajati radovi?

Radovi na brzoj cesti DC1 Solin–Klis, prema informacijama Hrvatskih cesta, imaju rok izvođenja od 100 radnih dana.

Ako računamo radne dane bez vikenda i praznika, to bi okvirno trajalo oko 5 mjeseci, ali precizan završetak ovisi o napretku radova i vremenskim uvjetima.