Sve se crveni! Pogledajte situaciju na prilazu Splitu i Solinu zbog nesreće. Srećom, nema ozlijeđenih osoba

Ako ste zapeli u prometu, strpljenje je trenutno najbolji suputnik

Na prilazima Splitu i Solinu, točnije u kružnom toku Bilice, došlo je do prometne nesreće koja je usporila promet i stvorila velike gužve.

Teški kaos na ulazu u Split: Nesreća u kružnom toku Bilice izazvala prometni kolaps

Srećom, prema prvim informacijama, u nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba.

Nesreća se, prema riječima iz PU SD, dogodila malo nakon 8 sati.

- U 08 sati i 11 minuta splitska policija zaprimila je dojavu da je u kružnom toku Bilice u Solinu, došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila -  kazala nam je Antonela Lolić, glasnogovornica PU SD.

