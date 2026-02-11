Sve se crveni! Pogledajte situaciju na prilazu Splitu i Solinu zbog nesreće. Srećom, nema ozlijeđenih osoba

Na prilazima Splitu i Solinu, točnije u kružnom toku Bilice, došlo je do prometne nesreće koja je usporila promet i stvorila velike gužve.

Srećom, prema prvim informacijama, u nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba.

Nesreća se, prema riječima iz PU SD, dogodila malo nakon 8 sati.

- U 08 sati i 11 minuta splitska policija zaprimila je dojavu da je u kružnom toku Bilice u Solinu, došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila - kazala nam je Antonela Lolić, glasnogovornica PU SD.