Teški kaos na ulazu u Split: Nesreća u kružnom toku Bilice izazvala prometni kolaps

Čitatelji javljaju da je na ulazu u kružni tok Bilice došlo do prometne nesreće.
Zbog nesreće promet se usporava, a na mjestu nesreće stvaraju se gužve.
Prema riječima očevidaca sudarila su se dva osobna vozila.
U 08 sati i 11 minuta splitska policija zaprimila je dojavu da je u kružnom toku Bilice u Solinu, došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila.
Kako nam je kazala Antonela Lolić, glasnogovornica PU SD, u nesreći nema ozlijeđenih osoba.
