Teški kaos na ulazu u Split: Nesreća u kružnom toku Bilice izazvala prometni kolaps

Čitatelji javljaju da je na ulazu u kružni tok Bilice došlo do prometne nesreće.

Zbog nesreće promet se usporava, a na mjestu nesreće stvaraju se gužve.

Prema riječima očevidaca sudarila su se dva osobna vozila.

U 08 sati i 11 minuta splitska policija zaprimila je dojavu da je u kružnom toku Bilice u Solinu, došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila.

Kako nam je kazala Antonela Lolić, glasnogovornica PU SD, u nesreći nema ozlijeđenih osoba.