Sve se crveni: Počele su ogromne gužve od Podstrane prema Splitu

Vozače koji su se jutros zaputili prema Splitu dočekale su velike gužve na prometnici kroz Podstranu. Prema podacima Google Mapsa, promet je znatno usporen, a na karti je gotovo cijela dionica prema Splitu označena crvenom bojom.

Kolone vozila stvaraju se već od Podstrane, a promet se na pojedinim dijelovima odvija vrlo sporo. Riječ je o uobičajenim jutarnjim gužvama koje se stvaraju zbog velikog broja građana koji putuju prema Splitu na posao, no intenzitet zastoja jutros je posebno izražen.

Google Maps pokazuje neprekinutu crvenu liniju na većem dijelu prometnice, što upućuje na značajno usporenje prometa i dulje vrijeme putovanja nego inače.

Vozačima se savjetuje dodatno strpljenje te, ako su u mogućnosti, korištenje alternativnih pravaca kako bi izbjegli najopterećenije dionice.

Prometna situacija tijekom jutra mogla bi se dodatno mijenjati ovisno o broju vozila na cestama i eventualnim prometnim incidentima.