Sve koncesije prošle: "HDZ je brana normalnoj Hrvatskoj", rekao je HDZ-ov vijećnik

-Jedino je HDZ brana normalnoj Hrvatskoj, poštivanju procedure i svaka čast odboru... - između ostalog je rekao HDZ-ov vijećnik Ivan Slavić, uključivši se u raspravu oko koncesija. A konkretno je govorio o koncesijama na području Grada Makarske gdje se 'gradonačelnik trebao izuzeti iz odlučivanja jer je bila riječ o gradskim komunalnim tvrtkama, a nije to napravio'.

Inače, Slavić se na početku svog izlaganja složio s Ivoševićem (šokantno, obično su njih dvojica najveći oponenti, dobro, uz Sanadera) koji je minuticu ranije poslao možda i još šokantnije poruke.

Pohvalio je naime Ivošević rad stručnih službi (to su ipak profesionalci tj. profesionalne), koje su prihvatile neke izmjene i prijedloge opozicije u Županijskoj skupštini (konkretno Ante Renića), pa je onda Ivošević pozvao na razum vezano za davanje u koncesiju - Matejuške!

-Dajete Matejušku u koncesiju na 15 godina Lubinu, istom onom koncesionaru koji je u proteklih 15 godina, u prethodnom razdoblju koncesije, davao prostor u podnajam jednom donekle politički aktivnom liku koji je onda branio pristup šetnici građanima, sjetit ćete se, bila je riječ o jednom prvenstvu u nogometu... A da ne govori da je Lubin, koji ima obavezu po koncesiji održavati koncesionirano područje, dio rive koje je more podlokalo samo s malo betona kao sanirao... I još u prijedlogu o koncesiji stoji ledomat na Matejuški, da se unatoč naporima prethodnih gradonačelnika Splita protiv javnog ispijanja alkohola olakša hlađenje one brlje koju kupuju u dućanima... - kristalno jasan je bio Ivošević, dodajući kako u prijedlogu uopće nema mišljenja konzervatora koji po njemu trebaju dati suglasnost za svaki konkretni predmet koji se postavlja u zonu A zaštite, a u ovom slučaju ledomati sasvim sigurno ne bi naišli na razumijevanje konzervatora...

No, na koncu su sve točke dnevnog reda o koncesijama prošle, 'najtanja' je bila upravo ta o Matejuški (za koju je Ivošević predlagao da se odgodi), s 25 glasova ZA, deset PROTIV te jednim suzdržanim...

Nota bene, na ono Slavićevo s početka o HDZ-u kao brani normalnoj Hrvatskoj, s govornice se (ironično, jasno) potpuno složila s tom konstatacijom Ljiljana Caratan Lukšić (SDP)...