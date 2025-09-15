Sve je više krivotvorenih novčanica. Policija upozorava: "Ako vidite ove novčanice odmah obavijestite policiju"

Policija je izdala upozorenje građanima nakon što su se u petak (12. rujna) u gradu Osterode am Harz, koji se nalazi u njemačkoj saveznoj zemlji Donja Saska, pojavile lažne novčanice od 50 eura.

Policija ističe da se radi o tzv. filmskom novcu koji se koristi za potrebe snimanja, ali je u ovom slučaju nezakonito pušten u optjecaj, prenosi Fenix.

Novčanice se ipak mogu lako prepoznati:

Nedostaju ključni sigurnosni elementi – nema vodenog žiga, holograma ni sigurnosne trake.

Na rubu svake novčanice jasno je ispisano: “This is not legal, it’s to be used for motion props.”

Sve lažne novčanice nose istu serijsku oznaku: GQ32335888.

Unatoč ovim očitim razlikama, lažnim je novcem već plaćano u supermarketima i restoranima, što je pokrenulo službenu istragu zbog sumnje na kazneno djelo puštanja lažnog novca u optjecaj.

Policija apelira da se sve pronađene lažne novčanice odmah predaju vlastima, kako bi se spriječilo njihovo daljnje širenje.

Sve više krivotvorenih novčanica

Novi podaci Deutsche Bundesbanke za 2023. godinu otkrivaju zabrinjavajući trend: broj krivotvorenih novčanica u Njemačkoj porastao je za 28,2 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Prema izvješću, prošle je godine u njemačkom platnom prometu otkriveno i povučeno iz optjecaja oko 56.600 lažnih euro-novčanica, ukupne vrijednosti od 5,1 milijuna eura.

Najčešće su se krivotvorile 50-euro novčanice, koje su činile čak 38% svih zaplijenjenih krivotvorina. Slijede ih 10- i 20-euro novčanice sa zajedničkim udjelom od 28%, što predstavlja pad u odnosu na prethodnu godinu, kada su činile 37% svih krivotvorina.

Zabrinjavajuće je i što su zabilježene značajne stope porasta u krivotvorenju 200- i 500-euro novčanica, i to za čak +266% i +167%. Ovaj skok povezan je s nekoliko većih slučajeva prijevara pri kupnji luksuzne robe, gdje su korištene upravo visokonamjenske novčanice.

Velik broj zaplijenjenih lažnih novčanica lako je prepoznatljiv, jer nedostaju osnovni sigurnosni elementi poput vodenog žiga i sigurnosne trake.