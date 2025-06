Sve je spremno za vjenčanje stoljeća na Jadranu: "Bit će nalik onome princeze Diane"

Iako ovo nije klasična priča o Pepeljugi, stariji brat Lauren Sánchez, Paul Sánchez, tvrdi da će njezino vjenčanje s milijarderom Jeffom Bezosom, drugim najbogatijim čovjekom na svijetu, biti nalik onom jedne princeze, točnije princeze Diane. I nije pogriješio. Već sada svi s nestrpljenjem iščekuju trenutak u kojem će novinarka i vlasnik Amazona izmijeniti bračne zavjete. Lauren je djevojačku večer proslavila u svibnju u Parizu u zvjezdanom društvu, a svadbena ceremonija navodno će se održati 24. lipnja nedaleko Venecije. Prema pisanjima nekih medija navodno na njihovoj 500 milijuna dolara vrijednoj jahti Koru. I Jeffu i Lauren ovo će biti drugi brak, piše Story.

Jeff je s MacKenzie Scott, s kojom je i osnovao Amazon, proveo 25 godina i dobio tri sina i kćer. Lauren iz veze s bivšim igračem američkog nogometa Tonyjem Gonzalezom ima danas 24-godišnjeg sina Nikka. U kolovozu 2005. udala se za holivudskog filmskog agenta Evana Whitesella. Godinu dana poslije dobili su sina Evana, a nakon još dvije godine rodila im se kći Ella. Romantičnu vezu s Jeffom započela je dok su oboje još bili u braku, a upravo je to razlog zbog kojeg su se 2019. razišli sa svojim partnerima.

Nije poznato kako su se i kada upoznali, ali nagađa se da se taj susret dogodio na jednom od društvenih događanja na koje su bili pozvani i Jeff i njezin bivši suprug Evan. Iako je zahvaljujući vezi s Jeffom cijeli svijet čuo za ime Lauren Sánchez, u rodnoj Americi ona nikada nije bila anonimna žena.

Tko je Lauren Sánchez?

Lauren Wendy Sánchez rodila se 19. prosinca 1969. godine u Albuquerqueu, u američkoj saveznoj državi New Mexico, i to kao treća generacija Meksikanaca. Za razliku od mnogih sunarodnjaka, obitelj je živjela poprilično dobro. Njezin otac Ray bio je instruktor leta i aviomehaničar, a majka Eleanor kasnije je postala pomoćnica zamjenika gradonačelnika Los Angelesa. Lauren je djetinjstvo provela u hangaru s ocem. On joj je usadio ljubav prema letenju, ali najveći utjecaj na njezin život imala je baka Elsie koja je radila kao kućna pomoćnica i menadžerica restorana. Lauren joj je pomagala u čišćenju kuća prije škole i posluživanju kave u restoranu.

'Nikada nisam osjećala da mi nešto nedostaje. Moja je baka bila kućna pomoćnica. Morala sam ići s njom čistiti kuće prije škole. Posjela bi me u auto u 5 ujutro i ja bih spavala dok je ona čistila. Sjećam se da sam joj rekla: ‘Nisam sigurna da bih jednog dana mogla biti kućna pomoćnica’, a ona je odgovorila: ‘Ne, ovo je sjajan posao. Pomažeš nekome da mu život bude lakši’. Tako je ona gledala na život općenito i taj je duh prenijela na mene', ispričala je Lauren jednom prilikom i dodala kako bi se nakon čišćenja njih dvije zaputile u restoran u kojem je baka radila.

Ondje bi se odjenula za školu i povremeno zaradila džeparac. 'Znala bi mi dopustiti da gostima natočim kavu. Za to bi mi udijelili koju kovanicu. Bilo je to nevjerojatno iskustvo jer sam imala priliku vidjeti kako je žena, unatoč tome što je u braku, odlučna u namjeri da sama zaradi svoj novac', rekla je Lauren koja je poželjela biti nalik njoj.

U Albuquerqueu je pohađala srednju školu Del Norte. Tijekom školovanja bila je članica navijačkog tima i studentske skupštine, a radila je i u lokalnom vodenom parku The Beach. Nakon mature 1987. godine upisala je studij glume i govorništva na Sveučilištu u New Mexicu. Kasnije se preselila u Kaliforniju gdje je pohađala El Camino College. Ondje joj je, zahvaljujući profesoru koji je prepoznao njezine poteškoće u učenju, dijagnosticirana disleksija, što je značajno utjecalo na njezin život i karijeru.

'Dok sam odrastala, nisam znala da imam disleksiju. Čitanje je zbog toga bilo toliko teško da sam osjećala da značajno zaostajem za drugom djecom. Kasnije mi je profesor na fakultetu promijenio život tako što je napravio test na disleksiju', otkrila je Lauren koja je potom upisala studij komunikacije na Sveučilištu Južna Kalifornija i započela televizijsku karijeru kao novinarka i producentica.

Radila je za KTTV Fox 11, gdje je bila u uredništvu emisije ‘Good Day L.A.’ i novinarka u programu ‘Fox 11 News at Ten’. Bila je i jedna od urednica emisije ‘Extra’ te suradnica na emisijama poput ‘Larry King Live’, ‘The Joy Behar Show’ i ‘Showbiz Tonight’. Radila je i za Fox Sports Net, gdje je za voditeljsku ulogu u emisiji ‘Going Deep’ bila nominirana za prestižnu nagradu Emmy.

Kako njezina mladenačka strast prema avijaciji nije jenjavala, 2016. godine u dobi od 40 godina Lauren je stekla licencu za pilota helikoptera i osnovala Black Ops Aviation, prvu filmsku produkcijsku tvrtku specijaliziranu za zračno snimanje koju je oformila žena. Jedan od velikih filmskih projekata na kojem je radila kao konzultantica bio je Nolanov film ‘Dunkirk’. U rujnu 2024. Lauren je objavila svoju prvu dječju knjigu, ‘The Fly Who Flew to Space’, koja je postala bestseler New York Timesa. Priča o muhi Flynn koja slučajno završi u svemiru inspirirana je njezinim vlastitim iskustvom s disleksijom i ljubavlju prema znanosti.

Lauren je također velika humanitarka. Kao potpredsjednica Bezos Earth Funda sudjeluje u inicijativama za borbu protiv klimatskih promjena i obnovu prirodnih staništa. Aktivna je i u organizacijama koje se brinu o obiteljima na američko-meksičkoj granici i beskućnicima. Iako je njezina veza s Jeffom, za kojeg se zaručila 2023. i to dijamantnim prstenom čija je vrijednost između 3 i 5 milijuna dolara, često u središtu medijske pažnje, Lauren ostaje posvećena obitelji, karijeri i društvenim inicijativama. Za potonje je na ovogodišnjem festivalu u Cannesu primila nagradu ‘Global Gift Women Empowerment Award’.