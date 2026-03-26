Sve glasnije spekulacije, a Dalić uzvraća: "Imaju li ti ljudi svog posla?"

Najvruća i najzanimljivija tema na improviziranoj pres-konferenciji, koja se održala tik uz teren Sveučilišta Centralne Floride, a uoči posljednjeg treninga hrvatske reprezentacije pred prijateljski okršaj s Kolumbijom, odnosila se na produljenje ugovora izbornika Zlatka Dalića s Hrvatskim nogometnim savezom, piše gol.hr.

Dalić još nije produljio ugovor i to je potaknulo brojne spekulacije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Meni se nikud ne žuri i mislim da se ne treba ni vama žuriti", odgovorio je izbornik na novinarsko pitanje i slatko se nasmijao kada smo dometnuli da to ne pitamo zbog nas, već zbog aspiranata na njegovu poziciju, koji postaju sve nervozniji. Nadaju se ljudi...

"Pa, imaju li ti ljudi svoga posla", kazao je Dalić i prasnuo u još jači smijeh:

"Neka me puste na miru. Imam svoj posao, uživam u njemu, lijepo mi je, radim kako najbolje znam i mogu. Valjda sam nakon devet godina, svih ovih rezultata, svega što sam napravio za Hrvatsku zajedno s dečkima zaslužio da mi se da mir, da me se pusti na miru i kaže: 'Izborniče, odradi Svjetsko prvenstvo pa potom sjedni na miru s predsjednikom i odluči što i kako daje'", kazao je Dalić, a onda je duboko uzdahnuo, podigao pogled i zagrmio:

Izbornik zagrmio

"A ja sad baš neću potpisati ugovor jer me netko siluje. Pustite me na miru da radim svoj posao, koga briga za moj ugovor. Što je to jako važno; niti što tražim, niti što pitam, niti ucjenjujem. To je najvažnija stvar. Uživam u poslu koji radim, uživam u hrvatskoj reprezentaciji i to je to", poručio je Dalić, iz čijih se odgovora jasno može zaključiti da ne namjerava napustiti klupu Vatrenih i da će ih povesti u novo izdanje Lige nacija.

No, prije potpisivanja novog ugovor Dalića i Vatrene očekuje veliko iskušenje na Svjetskom prvenstvu 2026., a prije toga vrlo jake pripremne utakmice koje će sasvim sigurno ponuditi neke odgovore. Prva je na redu Kolumbija, a nakon nje Brazil.

"Dat će odgovore na sva pitanja koja su moguća. Pred nama su dvije jake utakmice, volim takve susret, oni jesu rizik, ali kad igraš protiv jakih protivnika onda si i ti jači i bolji jer iz toga možeš izvući pouke. Meni je stalno u glavi ogled s Brazilom u Liverpoolu uoči Svjetskog prvenstva u Rusiji", podsjetio je Dalić i nastavio:

Dalić se sjetio Brazila, ali ne na SP-u

"Bila je to sjajna utakmica s naše strane, dala nam je smjernice i ohrabrenje. Želim vidjeti gdje smo i kakvi smo protiv snažnih ekipa kao što su Kolumbija i Brazil koje imaju puno kvalitetnih i brzih igrača i dobru tranziciju. Brazil je prvi favorit za svjetskog prvaka. Moramo se pokazati u dobrom svjetlu.

Oni što želim i rekao sam igračima: sada moramo biti jako dobri u defenzivi. To nam mora biti glavni forte. Dobar blok i defenziva, a ostalo ćemo nadograđivati", kazao je Dalić i najavio formaciju s trojicom stopera u zadnjoj liniji:

Najavio novi sustav

"Moram priznati da prije nisam bio oduševljen s tom postavkom, ali sada imamo takav profil. Luka Vušković igra sjajno u klubu na toj poziciji te će on igrati kao centralni u obrani, Erlić desno, a Pongračić lijevo. Tri stopera koji u klubu igraju dobro, u pravoj su formi. Dat ćemo njima šansu da odigraju tu utakmicu. Na bokovima ćemo pokušati s dva ofenzivna beka jer nemamo sad rješenje za lijevog beka ako bismo obranu igrali s četvoricom."

Tko će na bokove?

"Podijelit ćemo minutažu. Tu su Stanišić i Perišić, te Marco Pašalić, Jakić i Smolčić, pa ćemo dati što više minuta svima. Ne možemo dopustiti da Stanišić igra dvije utakmice lijevog beka. Nemoguće ga je sada totalno staviti u pogon, znam kako je i klubovima, njih čekaju teške i zahtjevne utakmice s puno pritiska.

Ovdje su 23 igrača u polju pa ćemo pokušati dati šansu da igraju svi", kazao je Dalić, koji je već najavio da će svima dati šansu u dvije utakmice, a to će biti moguće jer izbornici moći napraviti osam zamjena. Takav je dogovor.

Dakle, nema Šutala, znači li to da ga čuvate za Brazil ili je izgubio mjesto u prvom sastavu?

"Rekao sam sad tko će nastupiti, a čekajte drugu utakmicu."

Hoće li se ovaj put istrajati s trojicom u zadnjoj liniji i tako nastupiti na Mundijalu ili će se opet dogoditi povratak na standardnu formaciju s četvoricom?

"Potrebna nam je raznovrsnost. Govorio sam o tome da s trojicom više nećemo igrati, ali profil igrača nam to nalaže. Više njih u klubu igra takvu poziciju pa ćemo probati, a s druge strane nemamo baš rješenje na lijevom beku za obje utakmice. Probat ćemo. Realna je to opcija za dalje."

Zašto je Kolumbija favorit?

Kolumbija je favorit na kladionicama. Kako to tumačite?

"Ne znam. To ne pratim, ne znam uopće. Kolumbija je sigurno velika i jaka reprezentacija, ali o favoritu nemam pojma.

"Akcija Orlando" će poslužiti više kao team-building ili kao ozbiljne pripreme i trening za Mundijal?

"Jedno i drugo, zapravo nema intenzivnoga treninga nego je to slaganje reprezentacije. U neku ruku je i team-building, ali rezultat nam je bitan, nismo došli u Ameriku na uživanje niti na kupanje, došli smo se boriti i što bolje spremiti za Svjetsko prvenstvo."

Dalić je povukao paralelu s pripremama u SAD-u 2018. prije Svjetskog prvenstva u Rusiji.

"Pritisak je bio i onda i sada. Za mene je to bio tek početak nečega novoga i velikoga, Hrvatska je bila došla igrati dvije velike utakmice pred punim stadionima protiv Perua i Meksika. To su bili veliki izazovi. S moje strane sada je malo drugačije, ležernije i opuštenije. Tada smo se pripremali za Svjetsko prvenstvo, a nitko nije vjerovao u nas.

Bili smo totalni autsajderi, tretirali su nas kao ekipu gubitnika koja će doći na Svjetsko prvenstvo i otići kući. I gotovo. Sada smo u drugoj poziciji, reprezentacija koja je osvojila dvije medalje na svjetskim prvenstvima. Jedino mi i Francuzi. Reprezentacija koja je TOP u svijetu i drugačije je percepcija. Nas sad cijeli svijet poštuje za razliku od onoga što je bilo prije osam godina."

I dosta je mirnije, nema zakulisnih igara kao onomad kada vam se radilo o glavi.

"Sto puta sam rekao: ja sam u reprezentaciji prošao sve i svašta, ali pamtim samo lijepe dane. Ništa drugo osim lijepih dana. Pobjede, veselja, a ovo drugo ne pamtim", poručio je hrvatski izbornik.