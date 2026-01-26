'Svaku noć proživljavam to što sam joj napravio': Zgrožavajuće zlostavljanje u Hrvatskoj, tri godine mučio partnericu

"To što sam ja napravio, čin je monstruma. A ja to stvarno nisam. Svaku noć proživljavam to što sam joj napravio. Iskreno se kajem i srce me boli zbog toga. Ona je ljubav mog života", rekao je u svoju obranu u sudnici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu D. S., bivši zaposlenik jednog poznatog zagrebačkog hotela, nakon što je pritvoren zbog strahota koje je tijekom tri godine priuštio svojoj partnerici, javlja Jutarnji list.

Sud je u konačnici izvagao sve dokaze i njegovu obranu te odlučio izreći osuđujuću, djelomično uvjetnu presudu prema kojoj je zbog tri kaznena djela – nasilja u obitelji, protupravnog oduzimanja slobode i nanošenja lakih ozljeda – dobio dvije godine i tri mjeseca zatvora. Od toga u zatvoru mora provesti godinu dana, dok je preostalih 14 mjeseci kazne na roku kušnje od četiri godine. Uz sve to, sud mu je izrekao i sigurnosnu mjeru liječenja od ovisnosti o alkoholu u trajanju od tri godine.

D.S. je partnericu zlostavljao od početka 2022. pa do 21. veljače prošle godine s ciljem da je omalovaži i ponizi te joj nanese fizičku i psihičku bol. Osim što ju je vrijeđao pogrdnim riječima, optuživao ju je da mu je uništila život, da zbog nje ne može naći posao te da cijeli svijet zna da je on alkoholičar. Osim toga, na nju je fizički nasrtao, onemogućavao joj da izađe iz stana, a kada ga je pokušala napustiti, premlatio ju je, zavezao za stol i uzeo joj mobitel i ključeve stana.

Nakon nekog vremena uspjela se osloboditi i zatražiti pomoć susjede, koja je na njezinu molbu nazvala Hitnu pomoć. Nakon toga je na mjesto užasa stigla i policija koja ga je locirala u parku, na klupici, sutradan ujutro.