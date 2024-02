SVAKO JUTRO ZAPOČNITE KAKO TREBA Evo kako prirodno sniziti visoki krvni tlak

Za većinu ljudi, hipertenzija ili visoki krvni tlak ne dolazi s jasno vidljivim simptomima pa je jedini način znati da imate taj problem preventivnim mjerenjem krvnog tlaka piše N1.

To je bitno jer tijekom vremena visoki krvni tlak koji nije kontroliran može oštetiti različite dijelove vašeg tijela, uključujući arterije, srce, mozak, bubrege, oči i još štošta, prema navodima Mayo Clinic.

Srećom, postoje promjene u načinu života koje možete napraviti kako biste prirodno snizili krvni tlak.

Ograničite unos kofeina

Šalica kave može dovesti do nezdravo visokih razina krvnog tlaka – pogotovo ako ih popijete više. To je zato što je kofein stimulans koji iznenada povećati krvni tlak.

Iako točan razlog zašto se to događa nije jednoglasno prihvaćen, neki stručnjaci vjeruju da je to zato što kofein može blokirati hormon koji pomaže proširiti vaše arterije. Drugi vjeruju da je to zato što kofein može potaknuti nadbubrežne žlijezde da oslobode više adrenalina.

Jedite uravnotežen doručak

Imate naviku preskakanja doručka? To zapravo može imati značajan utjecaj na vaš krvni tlak, pokazala su istraživanja. Uz to, bitno je što jedete. Primjerice, niskomasni jogurt parfait s orašastim plodovima i voćem odličan je, uravnotežen doručak koji osigurava bolji krvni tlak.

Izbjegavajte šećer

Bez iznenađenja, previše šećera može utjecati na krvni tlak. Ograničite količinu dodanog šećera koju jedete i pijete svaki dan. Posebno budite oprezni kada jedete stvari poput energetskih pločica, jogurta i žitarica, koje često imaju dodane šećere. Za referencu, svaka hrana s 20 posto ili više dnevne vrijednosti (DV) šećera smatra se hranom s visokim udjelom šećera.

Redovito vježbajte

Iako će naporan trening ubrzati vaše srce i privremeno povećati vaše krvne tlakove, vježbanje ujutro sjajan je način podrške zdravom krvnom tlaku općenito. Tjedno je dovoljno 75 minuta intenzivne vježbe ili 150 minuta malo manje intenzivne za snižavanje tlaka.

Meditirajte ujutro

Postizanje opuštenosti tijela – pogotovo na početku dana – može imati pozitivan učinak na razine vašeg krvnog tlaka. To se može postići kroz praksu meditacije, koliko god se činilo kao alternativna medicina. No, preporučaju je liječnici.