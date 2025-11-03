Svaki zalogaj pomaže: Više od 30 ugostitelja u Splitu, Zadru i Puli donira dio prihoda za muško zdravlje!

Među brojnim aktivnostima Bradate aukcije je i jedna posebna akcija koja traje od prvog do zadnjeg dana mjeseca – Bradati mjesec hrane i pića. Ovoj akciji, nakon sjajnih rezultata prošle godine, pridružilo se više od 30 ugostitelja iz Splita, Pule i Zadra koji izdvajaju dio svog prihoda za borbu protiv raka.

- Zahvaljujemo se svima koji i ove godine podupiru naš cilj promocije zdravlja i važnosti preventivnih pregleda. Pozivamo sve da prouče ponudu koju su vam pripremili naši partneri te uživajući u hrani i piću podrže ovu akciju, poručuju iz Bradate aukcije.

Akcija funkcionira jednostavno – svaki restoran ili kafić odabire jedno ili više jela ili pića iz svoje ponude od kojeg će tijekom cijelog mjeseca studenog izdvajati dio prihoda, a prikupljeni iznos donirat će lokalnoj udrzi za borbu protiv raka. Sredstva se u Splitu prikupljaju za kupnju magnetske rezonance, u Puli za kemoterapijske fotelje, a u Zadru za robotsku ruku za urološke operacije.

U akciji sudjeluju:

Bajamonti, Bokeria Kitchen & Wine, Bokamorra pizza & cocktails, Brasserie on 7, Buffet Fife, Butter's, CALYPSO, Dvor, Elephant_bar, Grill Bar & Steak House Campo, Gudin.pigeria, Konoba Marjan, Konoba Stare grede, Lattiera, Marvie Hotel and Health, Odma Tu, Old Fashioned whiskey bar, Palma Beach Club, Plan B, Planinarski dom Umberto Girometta (Mosor), Pizzeria Picaso, Pub&grill Ventil, Restoran Adriatic & Pizzeria Skipper, Restoran Level, Sanctuary Cantina, Shodai Sushi Shop, Smoked bar & bbq, Šug, Tap B, The Harp Pub, Zinfandel Food and drink Bistro.

Detalje za svaki od restorana pronađite na https://bradata-aukcija.com/bradati-mjesec-hrane-i-pica-2025/.

Studeni je mjesec promocije muškog zdravlja, ali i Bradate aukcije koja će ga obilježiti nizom aktivnosti u više od deset gradova. Sve detalje o ovogodišnjoj Bradatoj pronađite na www.bradata-aukcija.com