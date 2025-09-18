Svaki trenutak im kamena gromada može pasti na glavu: Stanovnici Kamena mogu odahnuti, kreće sanacija Gradine

Mjesni odbor Kamen objavio je kako od sutra, u petak 19. rujna, započinje sanacija Gradine zbog moguće sigurnosne ugroze od odrona stijena. Nakon što je zatražena stručna procjena, detektirano je osam kritičnih točaka koje će biti obuhvaćene radovima.

Vegetacija povećava rizik

Iako Gradina na prvi pogled djeluje oku ugodno jer je obrasla zelenilom, upravo to predstavlja najveći problem za stabilnost stijene. Rast korijenja širi postojeće pukotine, što povećava opasnost od odrona kamenih blokova i manjih stijena.

Apel građanima

Iz Mjesnog odbora upozoravaju građane da tijekom trajanja radova izbjegavaju šetnju i zadržavanje u krugu Gradine, kao i parkiranje vozila u blizini. Time žele spriječiti moguće ugroze sigurnosti ljudi i imovine.

Radovi će trajati dok se ne uklone sve kritične točke i prostor ponovno ne bude siguran za korištenje.