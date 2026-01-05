Otprilike svaki treći Amerikanac odobrava američki vojni udar u Venezueli kojim je srušen predsjednik te zemlje, dok 72% ispitanih izražava zabrinutost da bi se Sjedinjene Države mogle previše uvući u događanja u toj južnoameričkoj državi, pokazuje anketa Reuters/Ipsos završena u ponedjeljak.

Oštra stranačka podjela oko operacije

Prema dvodnevnom ispitivanju, potporu vojnoj operaciji snažno razlikuje stranačka pripadnost: 65% republikanaca podržava operaciju koju je naredio republikanski predsjednik Donald Trump, dok isto kaže 11% demokrata i 23% neovisnih birača, piše Reuters.

Američke snage upale su u Caracas prije zore u subotu, u akciji koju Reuters opisuje kao smrtonosnu, a koja je rezultirala uhićenjem venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura. Američka vojska potom ga je predala saveznim vlastima radi kaznenog progona zbog optužbi povezanih s navodnim krijumčarenjem droge.

Anketa također sugerira značajnu potporu među republikancima vanjskoj politici koja uključuje snažnije nametanje utjecaja SAD-a u susjedstvu. Tako je 43% republikanaca reklo da se slaže s tvrdnjom da bi "Sjedinjene Države trebale imati politiku dominacije u poslovima zapadne hemisfere", dok se 19% ne slaže; ostali su bili neodlučni ili nisu odgovorili.

Blagi rast potpore predsjedniku u SAD-u

Ispitivanje, provedeno online na uzorku od 1.248 odraslih osoba u SAD-u, pokazuje i rast predsjednikove ukupne potpore: rejting odobravanja iznosi 42%, što je najviša razina od listopada te porast u odnosu na 39% zabilježenih u prosinačnom mjerenju. Procijenjena statistička pogreška ankete iznosi oko 3 postotna boda.