Svadba završila masovnom tučnjavom: Sukobili se zbog deserta, intervenirala policija

Svadbeno slavlje pretvorio se u veliku tučnjavu nakon što je ponestalo rasgulla, tradicionalnog deserta jugoistočne Azije, piše Dnevnik.hr.

Kad su se rođaci s mladenkine strane požalili da je na pultu s hranom ponestalo rasgulla, mladoženjina obitelj se uvrijedila. Napetosti su brzo eskalirale, a snimke nadzornih kamera uhvatile su goste u tučnjavi, a poletjele su i stolice.

Sve se odvilo krajem studenog u Bodh Gayi, na istoku Indije, a mladenkin otac, Suresh Prasad, objasnio je da je sukob počeo kad je mladoženjina strana počela zahtijevati dodatni miraz tijekom vjenčanih rituala. "Nakon toga mladoženjina strana nas je počela tući i ozlijedila nekoliko ljudi s naše strane. Podnijeli smo prijavu policiji", rekao je.

A chaotic scene unfolded in a wedding in #Bihar's #BodhGaya after the bride and the groom's families exchanged blows over a shortage of rasgulla. The incident was caught on CCTV installed inside the hotel where the wedding was taking place, and the video surfaced online.… pic.twitter.com/As6vU9WXSZ — Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) December 4, 2025

Policija je potvrdila više ozljeda s obje strane u tučnjavi. Mladoženjin otac, Mahendra Prasad, kasnije je pojasnio da je tučnjava započela zbog nedostatka rasgulla, a ne miraza.

"Spor oko rasgulla eskalirao je do te mjere da je mladenkina strana otkazala vjenčanje. Lažu o dodatnim zahtjevima za miraz. I dalje želimo da se naš sin oženi istom djevojkom, ali mladenkina strana odbija", poručio je.

Majka mladoženje optužila je mladenkinu obitelj da je tijekom tučnjave uzela nakit koji je donijela kao poklon. Također je rekla da je mladoženjina strana pokrila troškove rezervacije hotela

Policija je potvrdila da istražuje incident.