SUZE U ZRAČNOJ LUCI Evakuirani Hrvat potvrdio: "Poginula je naša susjeda, njezin muž, baka, ostalo je samo jedno dijete"

Druga skupina hrvatskih državljana evakuiranih iz Gaze iz Kaira krenula je sinoć na put prema Hrvatskoj, a u zagrebačku zračnu luku sletjeli su u dvije grupe - jedni nešto iza 9 sati, a drugi oko 13 sati.

Novinarka N1 Tea Mihanović u zračnoj je luci dočekala putnike i kratko porazgovarala s njima. Puni emocija i dojmova neki nisu mogli suzdržati suze, a neki su našli snage ispričati što su proživjeli.

Vidno potreseni muškarac, koji je stigao, dao je kratku izjavu rekavši da ovdje imaju rodbinu te će vidjeti što dalje:

“Nema ništa, ni goriva ni hrane. To nije rat, to je masakr, protiv djece, ljudi, vojnika. Djeca mlađa od 12 godina, žene, to nije rat.”

Na pitanje koga su ostavili iza sebe, rekao je: “Skoro 30 umrlih…”

Na izlasku iz zračne luke kratko je rekao da je poginula hrvatska državljanka bila njegov susjeda te da je poginula cijela njena obitelj osim jednog djeteta:

“Naša susjeda je poginula, dolazila je kod nas svaka tri dana. Avionom su gađali njenu kuću i još par kuća, umrla je ona i muž, baka, ostalo je samo jedno dijete. Ona je trebala doći s nama, ali nije stigla.”

Podsjetimo, premda se već nekoliko dana nagađa da je poginula i jedna hrvatska državljanka, prema svjedočanstvima svjedoka, službene potvrde još nema.