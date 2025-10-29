SUZE RADOSNICE U VATIKANU Papa blagoslovio curicu (1) iz Dalmacije: „Uzeo ju je u naručje, svi smo plakali“

Prošlog tjedna, na Trgu svetog Petra u Vatikanu, među tisućama vjernika dogodio se trenutak za pamćenje. Papa Lav uočio je četveromjesečnu djevojčicu iz Hrvatske i udijelio joj osobni blagoslov.

Malena Pia iz Velike Gorice, odjevena u prepoznatljive hrvatske kockice, uz pomoć roditelja i sigurnosne službe približila se papamobilu. Papa ju je nježno pogledao, pozvao riječima: “Bambina, bambina!” i napravio joj znak križa na čelu. “Svi smo bili izvan sebe od sreće,” ispričala je za portal hrvati.ch njezina baka Snježana.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon što je priča obišla medije, našem se portalu javila i majka Danijela iz Dubrovnika, otkrivši da je tada papa blagoslovio i njezinu kćerkicu, također Piu.

Dvije djevojčice istog imena, iz iste zemlje, obje blagoslovljene od Pape.

„Bili smo u Vatikanu na audijenciji s papom Lavom. Našli smo se među grupom Amerikanaca koji su odmah primijetili našu Piu, pustili nas bliže ogradi i rekli da bi i oni voljeli da je Sveti Otac blagoslovi. Papa ju je tada uzeo u naručje i blagoslovio. Bio je to predivan, dirljiv trenutak, plakali smo svi zajedno, i mi i ljudi oko nas“, ispričala je majka Danijela.

Posebno joj je, kaže, značajno što je prošle godine papa Franjo blagoslovio njih kao bračni par i malu Piu dok je još bila u majčinu trbuhu.

„Naše dijete je, možemo reći, dvaput dotaknuto milošću neba. Srce nam je prepuno zahvalnosti, ljubavi i ponosa. Cijela obitelj je neizmjerno sretna zbog ovog posebnog dara“, dodaje.

Danijelu je posebno dirnula spoznaja da su istog dana blagoslovljene čak dvije djevojčice iz Hrvatske, obje s istim imenom.

„Velika čast i blagoslov koji ćemo zauvijek nositi u srcu“, zaključuje ponosna majka.

Papin blagoslov znači da papa kao duhovni vođa Katoličke Crkve upućuje molitvu i znak križa osobi, skupini ljudi ili predmetu (poput krunice, slike ili križa), moleći Božju milost, zaštitu i mir.

To je simbol duhovne blizine, ljubavi i potpore, a za vjernike ima posebno značenje jer se vjeruje da papin blagoslov donosi Božju milost i duhovnu snagu.

U ovom kontekstu, kada je papa Lav XIV. blagoslovio djevojčicu, to znači da joj je osobno udijelio znak križa i molitvu gestu koja se smatra izrazom posebne pažnje i Božjeg blagoslova nad njezinim životom.

Papin blagoslov moguće je zatražiti i putem interneta

Malo je onih koji znaju da se službeni papinski, odnosno apostolski blagoslov, danas može zatražiti i putem interneta. Ovaj jedinstveni znak duhovne blizine Pape s vjernicima često se daruje povodom važnih životnih događaja poput krštenja, prve pričesti, potvrde, vjenčanja ili obljetnice braka.

Apostolski blagoslov ispisuje se na pergameni ukrašenoj papinim grbom i slikom, u kaligrafskom stilu, te se može naručiti kao poklon za različite svečane prigode.

Pontifikat pape Lava XIV. oborio rekord po broju papinskih blagoslova

Vatikan bilježi pravi procvat u zahtjevima za papinskim blagoslovima, s porastom od najmanje 30 posto tijekom prvog mjeseca pontifikata Lava.

Tako je u lipnju Vatikan odobrio čak 20.000 zahtjeva za papinskim blagoslovom, znatno više od uobičajenih 12.000 do 15.000 pergamenata koji se inače izdaju mjesečno što je, prema riječima kardinala Konrada Krajewskog, “nešto što se nikada prije nije dogodilo u povijesti”.

Poljski kardinal, koji je zadužen za karitativne aktivnosti Vatikana i izdavanje potvrda o blagoslovu, rekao je da se nakon ponovnog otvaranja ureda u svibnju, neposredno nakon razdoblja između papa i izbora Lava XIV., ispred zgrade stvorio red dug gotovo 200 metara koji se protezao izvan zgrade, niz ulicu i gotovo do vrata sv. Ane na ulazu u Vatikan.

Kako zatražiti papinski blagoslov?

Vjernici koji planiraju hodočašće u Rim mogu blagoslov zatražiti osobno u uredu Apostolske milostinjarne, smještenom kod vrata Svete Ane na Trgu svetog Petra. Svi ostali mogu ga naručiti online putem službene stranice Vatikana.

Zahtjev za papinski blagoslov mora sadržavati osnovne podatke o naručitelju, odnosno ime, prezime i adresu te podatke o osobi za koju se blagoslov traži, uz navođenje prigode poput krštenja, vjenčanja ili obljetnice. Potrebno je navesti i datum te mjesto događaja, kao i adresu na koju će pergamena biti poslana te podatke za naplatu.

Sama molitva blagoslova besplatna je, no naplaćuju se troškovi izrade pergamene, koji se kreću između 21 i 30 eura, uz dodatnih 20 eura troškova dostave. Izrada pergamene traje otprilike 25 dana, a sav prihod od narudžbi usmjerava se u dobrotvorne svrhe.

Apostolski blagoslov može se zatražiti u različitim prigodama, među kojima su krštenje, prva pričest, potvrda, ženidba, svećeničko ređenje, redovnički zavjeti, davanje obećanja u svjetovnim institutima, ređenje trajnih đakona, obljetnice braka ili svećeničkog ređenja te rođendani.

Prilikom narudžbe potrebno je potvrditi da su osobe kojima je blagoslov namijenjen katolici i praktični vjernici, što se čini jednostavnim označavanjem izjave u obrascu.

Što je vatikanska papinska audijencija?

Papinska audijencija jedno je od najposjećenijih događanja u Vatikanu, tijekom kojeg papa osobno prima vjernike i hodočasnike iz cijeloga svijeta. Riječ je o susretu namijenjenom širenju poruke vjere, nade i ljubavi te promicanju kršćanskih vrijednosti.

Za razliku od svete mise, koja je liturgijsko slavlje, papinska audijencija ima karakter poučavanja i blagoslova. Papa tijekom susreta čita odlomak iz Svetog pisma, nakon čega slijedi njegovo tumačenje i kratka propovijed. Na kraju audijencije Papa okupljenima udjeljuje apostolski blagoslov, a sažeci njegova govora objavljuju se na više jezika kako bi poruka bila razumljiva svim prisutnima.

Ovaj događaj posebno je iskustvo za posjetitelje koji prvi put dolaze u Vatikan, jer nudi priliku vidjeti Svetog Oca izbliza, a ponekad ga i osobno pozdraviti. Najposebniji i ujedno najpopularniji trenutak audijencije jest papinski blagoslov bračnih parova, koji novopečenim supružnicima daje priliku sjediti u prvom redu, odnosno dijelu koji se zove Sposi Novelli, i primiti poseban znak papinske blizine i molitve.

Kako se prijaviti za mjesto u odjeljku Sposi Novelli?

Odjeljak Sposi Novelli u prijevodu znači „novi supružnici“ te je namijenjen isključivo nedavno vjenčanim parovima koji žele primiti poseban papinski blagoslov i imati priliku vidjeti Svetog Oca iz neposredne blizine. Riječ je o jednom od najtraženijih mjesta tijekom papinske audijencije.

Prijava za Sposi Novelli obavlja se istim postupkom kao i rezervacija ulaznica za papinsku audijenciju. Prilikom slanja zahtjeva poštom ili faksom gdje je potrebno navesti da želite sjediti u dijelu za novovjenčane te priložiti dokaz o braku, potpisan od strane svećenika ili đakona koji je predvodio obred.

Kako bi ostvarili pravo na mjesto u ovom odjeljku, parovi se trebaju vjenčati dva mjeseca prije audijencije kojoj planiraju prisustvovati. Ponekad je dopušteno prijaviti se i parovima koji su se vjenčali godinu dana ranije.

Od supružnika se očekuje da za audijenciju dođu u svojoj vjenčanoj odjeći – žene u vjenčanici ili dugoj bijeloj haljini s pokrivenim ramenima, a muškarci u odijelu s kravatom. Dopuštena je i tradicionalna kulturna nošnja, poput saree, kimona, ili drugih narodnih odjevnih stilova, čime ovaj poseban susret s Papom poprima još svečaniji i multikulturalni karakter.

Pravila odijevanja za papinsku audijenciju

Posjet papinskoj audijenciji u Vatikanu zahtijeva poštivanje propisanog dress codea, koji je u skladu s pravilima odijevanja za sve crkve u Rimu. Od posjetitelja se očekuje skromnost, poštovanje i prikladnost u odabiru odjeće, budući da se radi o vjerskom i svečanom događaju.

Za žene vrijedi pravilo da ramena moraju biti pokrivena, stoga nisu dopuštene majice ili haljine bez rukava ni modeli s otvorenim ramenima, osobito unutar Papinske dvorane. Preporučuju se suknje i haljine dužine do koljena ili ispod njih, kao i duge hlače, traperice ili capri hlače. Ako se odjene odjeća bez rukava, potrebno je ponijeti šal ili lagani ogrtač za prekrivanje ramena.

Muškarci bi trebali nositi duge hlače, jednostavne traperice ili elegantnije hlače te majicu ili košulju s kratkim rukavima. Kratke hlače, majice bez rukava i poderane traperice nisu dopuštene.

Na Trgu svetog Petra posjetitelji mogu nositi šešire ili kape, no ako se audijencija održava u Papinskoj dvorani, pokrivala za glavu potrebno je skinuti prije ulaska. Ista pravila primjenjuju se i prilikom posjeta Bazilici svetog Petra, gdje se od svih vjernika očekuje odjeća koja odražava poštovanje prema svetom mjestu.