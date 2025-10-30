Close Menu

Sutra započinju radovi u ovoj splitskoj ulici! Trajat te do kraja siječnja 2026., 'Vodovod' dao upute građanima

"Molimo za razumijevanje tijekom izvođenja radova", poručili su iz VIK-a

U sklopu „Projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“, trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Splita. Radovi su obuhvaćeni Ugovorom P3, koji nosi naziv „Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita“.

U petak, 31.10.2025.. započinju radovi u ulici  Podglavica K21 i K22 (Faza 3 i Faza5)  na Kamenu od kućnog broja 1 do kućnog broja 25. Iz razloga položaja i obima radova te neadekvatne širine ceste predviđena je regulacija zatvaranjem za promet dionica ulice u fazama radova, uz obvezno formiranje prolaza za nesmetan pristup pješaka do kuća tijekom izvođenja radova po pojedinim fazama.

- Molimo za razumijevanje tijekom izvođenja radova - poručili su iz VIK-a.

Planirano trajanje radova za navedenu dionicu  je do sredine siječnja 2026.godine.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne i vrijednosti 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova uz iznosu od 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (KF), a preostali  dio od 31,29 % sufinancirat će se  nacionalnim sredstvima, u što su uključena i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

 

