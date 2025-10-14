Sutra radovi na dalekovodu, evo gdje neće biti struje

Prema najavi Elektrodalmacije Split, u srijedu 15. listopada 2025. godine bez opskrbe električnom energijom bit će dio općine Cista Provo, naselje Svib.

Prekid opskrbe planiran je u vremenu od 9:00 do 14:30 sati, a razlog su radovi na izmjeni stupova na dalekovodu.

Iz Elektrodalmacije mole građane za razumijevanje te preporučuju da se u navedenom razdoblju isključe svi osjetljivi električni uređaji iz napajanja kako bi se izbjegla moguća oštećenja nakon ponovnog uključivanja struje.