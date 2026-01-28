Sutra počinje sanacija kolnika u Omiškoj ulici

Sukladno Planu sanacija ulica temeljem Proračuna Grada za 2026. godinu tvrtka Cestar d.d. će započeti s radovima na sanaciji kolnika u Omiškoj ulici.

Radovi će se izvoditi na dionici od križanja s Ulicom Josipa Pupačića do križanja s Ulicom Slobode, a planirano trajanje zahvata je 10 radnih dana, od četvrtka, 29. siječnja, do srijede, 11. veljače 2026. godine. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta moguće je produženje roka izvođenja radova.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Za vrijeme trajanja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa, u skladu s Pravilnikom o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama i Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. Izvadak privremene regulacije prometa za navedene radove nalazi se u privitku.

Ovisno o dinamici izvođenja radova, faze privremene regulacije prometa prilagođavat će se uvjetima i potrebama na terenu.

Molimo građane za strpljenje i razumijevanje te ih pozivamo na poštivanje postavljene prometne signalizacije.