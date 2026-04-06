Sutra na Splitu 3 možete izmjeriti tlak, šećer, obaviti spirometriju...

Povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja, Gradsko društvo Crvenog križa Split u suradnji s Klinikom za plućne bolest KBC Split organizira javnozdravstvenu akciju pod nazivom: “Ma tko te pita za zdravlje? – Mi te pitamo!”

Akcija će se održati sutra, 7. travnja 2026. godine na lokaciji Ulica Ruđera Boškovića (šetnica i gradski trg ispred Prime 3), od 9:00 do 12:00 sati.

Događanje je namijenjeno svim građanima s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije i očuvanja zdravlja kroz jednostavne, svakodnevne korake.

Aktivnosti koje ćemo provoditi:

mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi

pregled plućne funkcije (spirometrija)

edukativni zdravstveni kviz uz nagrade

demonstracije pružanja prve pomoći i postupaka reanimacije

Ovom akcijom Crveni križ Split želi potaknuti građane da aktivno brinu o svom zdravlju, ali i steknu znanja koja mogu pomoći u spašavanju života.

Pozivamo predstavnike medija da poprate ovo događanje i pridruže se u širenju svijesti o važnosti zdravlja i prevencije.