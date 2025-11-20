Sutra će u Splitu biti dosta policije

Policijska uprava splitsko-dalmatinska obavještava građane da će se u petak, 21. studenoga 2025. godine, u vremenu od 12:00 do 18:00 sati, na području cijele policijske uprave provoditi pojačana akcija nadzora brzine kretanja vozila (OA „Brzina“) s posebnim naglaskom na motocikle i mopede.

Akcija će se provoditi na cestama gdje je ranije utvrđen veći broj prekršaja nepoštivanja ograničenja brzine, kao i na dionicama na kojima se događaju prometne nesreće s težim posljedicama, a u cilju povećanja razine sigurnosti svih sudionika u prometu.

Tijekom provođenja akcije policijski službenici će sankcionirati sve uočene prekršaje vezane uz nepropisnu ili neprilagođenu brzinu, kao i druge prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, osobito one koji izravno utječu na težinu posljedica prometnih nesreća.