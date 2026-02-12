Sutra će policija vrebati i pješake

U petak, 13. veljače 2026. godine, od 9 do 13 sati, na prometnicama na području cijele Policijske uprave splitsko-dalmatinske provest će se nadzor i kontrola usmjerena na sigurnost pješaka u prometu, s posebnim naglaskom na sankcioniranje prekršaja koje čine pješaci, ali i prekršaja vozača koji ugrožavaju sigurnost pješaka, osobito na obilježenim pješačkim prijelazima i u zonama povećanog kretanja pješaka.

Policijska uprava splitsko-dalmatinska poziva sve sudionike u prometu na oprez i dosljedno poštivanje prometnih propisa, kako bi odgovornim ponašanjem doprinijeli zaštiti vlastite sigurnosti i sigurnosti drugih sudionika u prometu.

