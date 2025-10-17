Sutkinja Trgovačkog suda u Zadru osuđena zbog krađe robe iz C&A! Ipak ne ide u zatvor...

Drugo suđenje Tini Grgas, sutkinji Trgovačkog suda u Zadru (još uvijek, suspenzija joj se produljuje već desetak puta, gotovo tri godine), okončano je pred splitskim Općinskim sudom potpuno drugačije nego prvi put: sutkinja je osuđena na šest mjeseci zatvora uvjetno s rokom kušnje od dvije godine!

A kazneno djelo zbog kojeg je osuđena nije baš uobičajeno za njenu profesiju, gdje se eventualno očekuje kakva zlouporaba položaja i ovlasti, eventualno primanje mita… Ne, sutkinja Grgas je osuđena (nepravomoćno istina) zbog produljenog djela krađe! Dva puta je naime u razmaku od nekih 20-ak dana iz iste trgovine ukrala odjeću!

Prema presudi, kriva je što je 17. kolovoza i 6. rujna 2022. godine u Zadru, u Trgovačkom centru Supernova, iz trgovine C&A uzela razne predmete (prvi put haljinu u vrijednosti 39,99 eura, prsten vrijedan 5,18 eura, suknja od 29,99 eura, četiri bluze od 24,99 odnosno 17,99, 7,95 i još 24,99 eura) koje je odnijela u kabinu za isprobavanje odjeće gdje je skinula sigurnosne etikete i zaštitu, a zatim ih odnijela iz trgovine. Ponovila je to 6. rujna, samo je tada s polica uzela sako i dvoje hlače. Ukupno je prema presudi oštetila trgovinu za 151,07 odnosno 115,97 eura u drugom navratu, kada su je zaštitari zaustavili…

Zanimljivo, u prvom postupku također pred splitskim Općinskim sudom je oslobođena krivnje. Uveden je tada (nešto poput zloglasne sinkope) poseban, zanimljiv pojam – optužena Grgas je prema toj oslobađajućoj presudi zbog stresa na poslu bila ‘van misaonog fokusa’ pa je tako jednostavno zaboravila platiti odjeću, sve je bio nesporazum, obrana je sutkinje iz Zadra.

Nije ta presuda dugo opstala, godinu dana kasnije pala je po žalbi tužiteljstva na višem sudu koji je predmet vratio na ponovno suđenje, pred drugom sutkinjom Općinskog suda u Splitu. ‘Kako to da je bila izvan misaonog fokusa, zbog čega je zaboravila platiti artikle, ali je imala koncentraciju i volju probavati toliku količinu odjevnih predmeta kroz gotovo jedan sat? Također, pored video snimki nadzora, hlače u torbi optužene su bile bez etiketa, koje su pronađene u drugim hlačama koje je optužena prethodno odložila.’ - dio je argumentacije suda višeg stupnja koju je u ponovljenom postupku prihvatio splitski sud te ovaj put osudio suspendiranu sutkinju Trgovačkog suda u Zadru.