Sutkinja se htjela izvući iz slučaja Thompsona i Danke Derifaj, evo zašto

Sutkinja Općinskog suda u Splitu Lovorka Kraljević nije prihvatila kazneni nalog protiv novinarke Danke Derifaj, kojim je državno odvjetništvo tražilo da joj se izrekne uvjetna kazna zbog upada u dom Marka Perkovića Thompsona. Riječ je o kaznenom djelu narušavanja nepovredivosti doma, zbog kojeg su, osim Derifaj, optuženi i RTL-ov snimatelj Petar Janjić te Thompsonov susjed Branko Miodrag.

Što zapravo znači taj potez suda?

Index je provjerio što ovaj potez suda zapravo znači. Već je jučer potvrđeno da će optužno vijeće Općinskog suda u Splitu odlučivati o optužnici protiv novinarke i ostalih. Optužno vijeće tu optužnicu može potvrditi, ali i vratiti državnom odvjetništvu na doradu. Zakonski je moguća i obustava postupka. No, dok se to ne dogodi, Danka Derifaj, njezin snimatelj i sugovornik iz priče o problematičnoj terasi u zgradi u kojoj živi Thompson i dalje su optuženici.

"Ako sudac ocijeni da podaci u optužnici ne daju dovoljno osnova za izdavanje kaznenog naloga ili da se prema tim podacima može očekivati izricanje neke druge kazne ili mjere, neće donijeti presudu na temelju kaznenog naloga, već će optužnicu uputiti optužnom vijeću. Riječ je o diskrecijskoj odluci suca koji je dobio predmet u rad i nigdje nije propisano da tu odluku mora obrazložiti.

Za napomenuti je i da sudac koji dobije predmet u rad može obustaviti postupak ili čak odbaciti nalog, ali iz strogo formalno propisanih razloga.

Kazneni nalog inače je jedan od konsenzualnih načina rješavanja predmeta, uspostavljen u korist okrivljenika za najblaža djela. Pojednostavljeno, riječ je o ponudi državnog odvjetništva okrivljeniku u obliku blage sankcije, a okrivljenik, ako prihvati ponudu i ne uloži prigovor, izbjegava suđenje. Na taj se način predmet rješava brzo i učinkovito na zadovoljstvo svih stranaka", objasnio je za Index odvjetnik Šime Matak, koji je i vanjski suradnik na Katedri za kazneno postupovno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Bi li okrivljenici pred sudom prošli bolje?

S njim se slaže i odvjetnik Veljko Miljević, koji nam je potvrdio da državno odvjetništvo smatra kako se kaznenim nalogom, zbog načela ekonomičnosti, pogoduje okrivljeniku.

"Državno odvjetništvo tumači kazneni nalog na taj način jer drži da okrivljenici u raspravnom postupku ne bi mogli proći bolje, nego lošije, odnosno sa strožom kaznom. Iako se time, kao i presudama na temelju sporazuma, ruše klasične postavke prava, u situaciji našeg sporog pravosuđa smatram da su takve mogućnosti brzog priznanja krivnje uz blažu kaznu zapravo OK. Na taj način narod nekako vraća povjerenje u pravosuđe, jer je najvažnije da se brzo dođe do pravde.

U slučaju novinarke Derifaj siguran sam da ona nije željela kazneni nalog jer želi osporavati optužnicu, a to će moći pred optužnim vijećem. Pitanje je postoji li u ovom slučaju uopće kazneno djelo, što će također moći pokušati dokazati", zaključio je Miljević.

Sutkinja se htjela izvući iz slučaja

Index je u međuvremenu doznao da je sutkinja Kraljević još do prošle godine radila u Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu. Lani ju je Državno sudbeno vijeće imenovalo na splitski općinski sud. Zanimljivo je da je upravo Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo optužnicu s kaznenim nalogom koji ona sada nije prihvatila.

No postoji još jedan potencijalni sukob interesa u ovom slučaju. Naime, majka sutkinje Kraljević sestra je odvjetnice koja je ranije zastupala Thompsona u nekim parnicama.

Rodbinska veza

Zbog te rodbinske veze svoje majke i Thompsonove bivše odvjetnice sutkinja Kraljević zatražila je krajem prošle godine izuzeće, no predsjednik Općinskog suda u Splitu Dražen Maravić zaključio je da nema razloga za sumnju u pristranost sutkinje.

"Odvjetnica Luetić bila je s Thompsonom u poslovnom odnosu, a u međuvremenu ga je prestala zastupati te je otišla u mirovinu. U skladu s Kodeksom sudačke etike sudac je dužan postupati nepristrano i neovisno u odnosu na društvo, društvene skupine i pojedince te je dužan postupati i odlučivati samo u skladu sa savjesnim tumačenjem i primjenom propisa.

Uredujuća sutkinja podnošenjem ovog zahtjeva za izuzeće na korektan je i transparentan način obavijestila stranke i sudsku upravu o ovoj okolnosti, ali ta okolnost nije takve naravi da bi objektivno mogla izazvati sumnju u nepristranost sutkinje", obrazložio je sudac Maravić.