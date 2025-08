Sutkinja koja je rekla da Sanader može na slobodu: "Nema rizika da...."

Ivo Sanader dočekao je i taj dan – vijest da može na slobodu, a vijest je stigla baš na dan održavanja mimohoda, pa je bivši premijer bio nezaobilazna tema.

Na slobodu bi Sanader trebao u ponedjeljak, nakon odsluženih gotovo 11 godina zatvora.

Zbog uzornog ponašanja Ivo Sanader na uvjetan otpust izlazi nakon gotovo dvije trećine odslužene kazne zatvora. Sam je zatražio izlazak na slobodu, što i može nakon polovine izdržane kazne, a sud je to i odobrio. Jer je dobio pozitivno mišljenje i od kaznionice u Lipovici i od tužiteljstva.

"Iz izvješća proizlazi da je zatvorenik doista urednog izdržavanja kazne, u pojedinačnom programu izvršavanja kazne zatvora je ocijenjen naročito uspješan radno je bio raspoređen i tu je bio naročito uspješan nije stegovno tretiran niti kažnjavan", rekla je sutkinja Božena Perić sa županijskog suda u Sisku.

Pomoglo je i to što nema drugih kaznenih postupaka, a i to što je materijalno i stambeno zbrinut – objašnjava sutkinja koja je i odlučila da Sanader može na slobodu.

"Procjena rizika je niska, s obzirom da je on od 2011. u mirovini, ne obnaša dužnost koju je obnašao za vrijeme počinjenja kaznenih djela", rekla je Perić.

Bivši premijer dobio je pozitivno mišljenje i od probacijskog ureda te od policijskog uskoka – da nema rizika da će primjerice bježati.

"Gospodin Sanader je naravno javno poznatiji kao bivši premijer međutim mislim da je sud tu postupao na način kao što postupa u drugim slučajevima", rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Vijest o izlasku Sanadera njegove bivše stranačke kolege zatekla je na svečanosti mimohoda.

"Odslužio je svoje dane u zatvoru, ali, evo, želim mu sada da se vrati u život što je prije moguće. Iza njega je jedna epizoda vrlo teška i nakon ovoga ja mislim da će se on prije svega posvetiti sebi i svojoj obitelji i ne mislim da on više ima ikakve ambicije u javnom životu", rekao je ministar graditeljstva Branko Bačić.

"Pa vidio sam tu vijest, to je odluka u domeni pravosuđa, pretpostavljam da su ispunjene sve zakonske pretpostavke i da je sud tako odlučio, primam na znanje tu informaciju", rekao je premijer Andrej Plenković.

Sa suda objašnjavaju i da je slučajnost da odluku donesu na dan mimohoda, jer je redovna sjednica otprije bila zakazana.

"Znakovito, simbolično, što bi rekla ona jedna stranica "Ćaća se vraća" vjerojatno ne u politički život", rekla je saborska zastupnica SDP-a Sabina Glasovac.

"Želimo mu da provede to malo slobode što mu je ostalo, mislim da je odradio svoje, a sad dalje ćemo sve ostalo vidjet", rekao je saborski zastupnik Mosta-a Zvonimir Troskot.

"Odslužio je dovoljno da zakonski bude pušten na prijevremenu slobodu i ne vidim tu ništa sporno", rekao je saborski zastupnik stranke DOMINO Igor Peternel.

Sanader je u zatvoru proveo gotovo 11 godina od ukupno presuđenih 18 i to zbog slučajeva – Planinska, Ina Mol i Fimi media.

"Zatvorenik se treba odmah po izlasku javiti u probacijski ured koji sačinjava onda pojedinačni program tog uvjetnog otpusta i policiji u Zagrebu, to je prva PP Zagreb, kojoj se onda on mora nakon tog prvog javljanja, javljati jednom mjesečno do isteka kazne", rekla je Perić.

Sanader je vijest o puštanju dočekao u zatvoru u Lipovici gdje vodi knjižnicu, a nakon što primi rješenje suda, u ponedjeljak bi trebao i izaći na slobodu, piše Dnevnik.hr.