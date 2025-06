Šutin drugi veliki korak! Ovaj čovjek idući će biti smijenjen? Trpio je kritike, a doživio je i fizički napad i više verbalnih prijetnji. Evo tko je Marko Pejnović

Tomislav Šuta, novi gradonačelnik Grada Splita, napravio je prvi značajan potez u restrukturiranju gradskih tvrtki. Naime, smijenio je direktora komunalne tvrtke "Čistoća Split", Ivicu Karoglana. Karoglan je ovoga tjedna razriješen dužnosti, a na njegovo mjesto kao vršitelj dužnosti direktora imenovan je Andrija Čaljkušić, dugogodišnji šef operative u toj gradskoj tvrtki i poznati član HDZ-a.

Kako smo ranije pisali, Čaljkušić nema ambiciju trajno ostati na toj poziciji. Navodno se neće kandidirati na javnom natječaju za izbor novog direktora koji će Grad raspisati u skorom razdoblju najvjerojatnije tijekom rujna ili u listopadu ove godine. Njegova uloga, kako doznajemo, ostaje privremena – cilj mu je osigurati kontinuitet rada tvrtke do pronalaska trajnog rješenja.

Idući na redu je Pejnović?

No, očekivano, kadrovske promjene tu ne staju. Prema neslužbenim, ali vrlo pouzdanim izvorima, sljedeći Šutin potez mogao bi se odnositi na Javnu ustanovu za upravljanje park-šumom Marjan. Naime, očekuje se da će gradonačelnik smijeniti i aktualnog ravnatelja Marka Pejnovića, kojeg je HDZ često kritizirao dok je bio u oporbi. Stajalište vladajućih po tom pitanju, kako saznajemo, nije se promijenilo, pa bi Pejnović mogao biti idući na listi kadrovskih promjena koje provodi Tomislav Šuta.

Podsjetimo, već ranije se pisalo kako novi gradonačelnik očekuje od svih direktora i ravnatelja većih i važnijih splitskih tvrtki da stave svoj mandat na raspolaganje.

"Mandat nisam dao na raspolaganje, sastanaka nikakvih nije bilo"

Dalmacija Danas je kontaktirala Marka Pejnovića, a on nam je rekao da nije dao svoj mandat na raspolaganje niti se sastao s novim gradonačelnikom.

"Ne znam po tom pitanju ništa, kako god nova vlast odluči, tako će biti. Ja sam na raspolaganju i odradit ću svoj posao profesionalno, pa tko god to bio... Ako me nova vlast neće htjeti, to je izvan moje domene odlučivanja. Mandat nisam dao na raspolaganje, sastanaka nikakvih nije bilo. Kako god gospodin Šuta odluči, tako će biti, ja ću to poslušati. To je izvan moje kontrole", rekao je Dalmaciji Danas Marko Pejnović.

Važno je istaknuti kako će, ukoliko se u skorijem roku konstituira novo Gradsko vijeće Grada Splita, od rujna nadalje biti raspisani javni natječaji za sve upravljačke pozicije u gradskim tvrtkama i ustanovama koje ostanu bez direktora ili ravnatelja. Ako sve bude teklo prema planu Tomislava Šute, Split bi mogao ući u novu fazu kadrovske i upravljačke reorganizacije gradske uprave.

Tko je Marko Pejnović?

Marko Pejnović, aktualni ravnatelj Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan, od imenovanja krajem 2022. godine do danas izaziva podijeljene reakcije javnosti. Dok ga jedni hvale zbog odlučnosti i stroge politike prema bespravnoj gradnji i lošem upravljanju, drugi upozoravaju na moguće sukobe interesa, zapošljavanje politički povezanih osoba te nerazjašnjene imovinske odnose.

Pejnović je magistar ekonomije, diplomirani student "Zagreb School of Economics and Management (ZŠEM)". Prije nego što je preuzeo vođenje splitske javne ustanove, radio je u privatnom sektoru – između ostalog u trgovačkom lancu Lidl i Narodnim novinama. Njegov dolazak na čelo ustanove dogodio se nakon javnog natječaja koji je izazvao određene sumnje zbog brzine i načina imenovanja.

Jedan od njegovih prvih javnih poteza bilo je donošenje čvrstog stava o bespravnoj gradnji na Marjanu. Uvođenjem strože kontrole, broj zaposlenika ustanove smanjen je s oko 60 na manje od 45, a reorganizirane su i službe. Uvedene su kontrole rada, interna revizija te su pokrenuti postupci protiv zaposlenika za koje se sumnja da su zloupotrebljavali resurse ustanove.

Doživio fizičke napade i verbalne prijetnje

Takav pristup nije prošao bez posljedica. Pejnović je, prema vlastitim tvrdnjama, tijekom nadzora na području Kašjuna doživio fizičke napade i verbalne prijetnje od strane nezadovoljnih vlasnika zemljišta. Policija je u više navrata intervenirala kako bi zaštitila službenike ustanove prilikom provođenja zakonom propisanih mjera.

Unatoč ambicijama za uvođenjem reda, Pejnović se našao pod udarom javnosti zbog navodnog zapošljavanja osoba bliskih političkim strukturama. Svoju viziju razvoja Marjana Pejnović je tijekom mandata gradonačelnika Grada Splita Ivice Puljka gradio na očuvanju prirodne i kulturne baštine, ali uz jasna pravila. Više je puta naglašavao da podržava tradicionalnu poljoprivredu na Marjanu, ali nikako ne odobrava gradnju objekata.