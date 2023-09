ŠUTA UZVRAĆA PULJKU "Jučer je prekinuo medijsku šutnju sramotnim laganjem oko broja upisane djece u vrtiće, a danas nastavlja svojom izlizanom krilaticom 'Ili HDZ ili Hrvatska'"

Splitski gradonačelnik i predsjednik Centra Ivica Puljak kazao je kako žele napraviti Hrvatsku bez HDZ-a te 70% građana želi upravo taku Hrvatsku.

"Mi smo stranka koja je zaista u zadnje vrijeme svoj program vrlo jasno definirala kroz slogan 'Ili HDZ ili Hrvatska'. To je slogan koji pokazuje što mi želimo sutra od Hrvatske, a znamo da 70 posto građana želi Hrvatsku bez HDZ-a. Idemo s pitanjem je li to moguće? Mislimo da je, nije lako, mi smo to napravili i znamo kako se to radi u Splitu. Nije lako napraviti Hrvatsku bez HDZ-a, a ono što je još teže je kad to napravite što slijedi, rekao je Puljak.

Predsjednik HDZ-a Split Tomislav Šuta reagirao je na Puljkovu izjavu putem objave koju prenosimo u cijelosti.

"Ivica Puljak je utihnuo poslije razlaza s Majom Đerek zbog sukoba interesa Bojana Ivoševića oko gradskih stanova i afere "oborita riba" u Noštroma.

Jučer je prekinuo medijsku šutnju sramotnim laganjem oko broja upisane djece u vrtiće, a danas nastavlja svojom izlizanom krilaticom "ili HDZ ili Hrvatska".

Na skupštini svoje strančice (ako skupinu širu obitelj i kućnih prijatelja možemo tako nazvati) s rejtingom od 0,6% dodatno je prisnažio uz izjavu kako 70% građana želi Hrvatsku bez HDZ-a. Laboratorijski brojač čestica je do računice od 70% došao tako da je od ukupnog postotka valjda oduzeo HDZ-ov rejting od 30%. Tom matematikom možemo ustvrditi da 99,4% građana želi Hrvatsku bez OPG-a Puljak.

Tužno je da gradonačelnik koji je dobio povjerenje Splićana da upravlja gradom i dalje gaji iluzije o nacionalnoj politici, unatoč rejtingu od 0,6% koji najbolje govori što ljudi misle o Splitu pod njegovim vodstvom. Čovjek koji ne zna uručiti ključeve u ruke roditeljima bolesne djece za gotovi objekt 4 palme mijenjao bi Hrvatsku. Pitanje je zna li oguliti jabuku?

Pozivam ga da se uhvati svog posla u Splitu jer gradu prijeti ozbiljna opasnost ako ovaj mandat završi na način kako je dosad protekao. 150 mil € kojima je zadužio grad je ogroman uteg oko vrata Splićana, a realizacija je zasad 0", objavio je Šuta.