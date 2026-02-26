Šuta u Zagrebu potpisao ugovore: "Split osigurao više od 18,2 milijuna eura za ulaganja u tri osnovne škole"

Grad Split osigurao je 18.243.538,05 eura za tri velika projekta ulaganja u splitske osnovne škole, od čega je 16.502.664,67 eura bespovratnih sredstava. Ugovore o dodjeli sredstava u Zagrebu je potpisao gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.

Kako je poručio, sredstva su namijenjena ulaganjima u OŠ Pujanki, OŠ Ravne Njive – Neslanovac i OŠ Split 3, čime se, ističe, stvaraju preduvjeti za organizaciju jednosmjenskog rada te uvođenje cjelodnevne škole. Uz to, naglasio je da će se projektima podići standard školskih prostora za tisuće splitskih učenika.

Šuta je ulaganja u škole povezao i s dosadašnjim mjerama gradske uprave usmjerenima na djecu i mlade. Nakon uvođenja besplatnog prijevoza i udžbenika za učenike te, kako navodi, rekordnog povećanja socijalnih izdvajanja, gradonačelnik poručuje da je riječ o još jednom potvrđenom smjeru gradske politike u kojoj su djeca i mladi – prioritet.