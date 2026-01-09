Šuta složio tim: Većina savjetnika bez naknade, PR ide preko ugovora o djelu

Kako smo doznali, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta definirao je krug svojih savjetnika i suradnika. Ukupno ih je pet, a četiri osobe će u gradskoj upravi raditi bez naknade, volonterski.

Jedini angažman koji se ugovara kroz ugovor o djelu odnosi se na komunikacije. Kao vanjski suradnik uključen je nestranački stručnjak za odnose s javnošću, komunikolog Šimun Mihanović Ijevljev, koji je bio i dio tima Tomislava Šute u kampanji koja mu je donijela pobjedu ispred u podmarjanskom gradu.

Tko je još na popisu savjetnika Tomislava Šute?

Savjetničke uloge u gradskoj upravi raspoređene su po resorima. Za sport je odabran Toni Tomas, koji je dugi niz godina povezan s HDZ-om, a poznat je i kao jedan od najboljih svjetskih taekwondaških trenera. I on će, kao i većina ostalih, posao obavljati volonterski.

Za pripremu i provedbu projekata iz EU fondova angažiran je Mate Paštar iz Agencije RERA, dok će se Josip Dragun baviti financijama gradskih tvrtki.

Nadodajmo na kraju da će područje investicija i infrastrukture preuzeti Orhan Safić, vlasnik tvrtke Issa Consultatio d.o.o. za organizaciju građenja.