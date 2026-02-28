Šuta se sastao sa stanarima na Žnjanu, dogovoreni rokovi

Jutros su se stanari zgrada na Puti Žnjana u Splitu sastali s gradonačelnikom Tomislavom Šutom kako bi dogovorili sljedeće korake i zajednički s nadležnim tijelima pokušali riješiti nagomilane probleme koji već mjesecima opterećuju lokalnu zajednicu. Stanari su, naime, u posljednjih nekoliko tjedana sve glasnije upozoravali na teške prometne gužve, nesigurne uvjete na uskoj ulici te učestale radove i prometne blokade koje im otežavaju svakodnevni život i pristup domovima.

Dodatnu napetost izazvalo je i urušavanje dijela gradilišta na Žnjanu, gdje je, uslijed padalina i loše osiguranih iskopa, odron progutao pješački put i dio ceste, što je dovelo Državni inspektorat do hitnog zatvaranja opasnog gradilišta i obustave radova dok se ne sanira teren i osigura sigurnost stanovnika.

Sve se zahuktalo krajem tjedna kada je jedan od stanara automobilom blokirao prolazak u ulicu, a pedesetak građana se u petak spontano okupilo kako bi dogovorili i prosvjed. Umjesto prosvjeda, prvo su pozvali gradonačelnika Šutu na zajednički sastanak.

Trenutne reakcije gradskih i državnih tijela, zajedno s današnjim sastankom sa Šutom, rezultat su sve veće zabrinutosti zbog prometnog kaosa, sigurnosnih rizika i utjecaja brojnih gradilišta na kvalitetu života u kvartu, što su stanari više puta isticali u medijima i javnim istupima.

Ovaj novi sastanak pokušaj je da se postigne konstruktivan dogovor o rješenjima koja bi ublažila svakodnevne probleme stanovnika i unaprijedila komunikaciju između lokalne vlasti i građana pogođenih situacijom na Putu Žnjana.

"Dogovorili smo rokove izvršenja te je točno određeno što, na koji način i do kada bi se trebalo poduzeti. To su uglavnom i operativne stvari HT-a. Najvažnije je da se sve završi do 15. travnja", kazao nam je Šuta.

Dogovoreno je da će Cestar raditi u dvije smjene. Također će se uspostaviti drugačija regulacija prometa, kao i postavljanje pomoćnog sporednog puta.

"Vidjet ćemo i što možemo napraviti po intenzitetu kamiona, da se intenzitet prijevoza smanji i da na taj način također pomognemo građanima Splita koji žive na ovom dijelu Žnjana. Za sada je na potezu HT", dodao je Šuta.

Kako će se sve dalje odvijati pratit ćemo na Dalmaciji Danas.