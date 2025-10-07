Šuta se sastao s predstavnicima kotara. Evo što su predlagali

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta održao je radni sastanak s predstavnicima gradskih kotara i mjesnih odbora, koji su ga upoznali s prioritetima svojih područja i predložili njihovo uvrštenje u gradski proračun za iduću godinu. Većina iznesenih prijedloga i zahtjeva odnosila se na izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture te unapređenje sportskih sadržaja.

Sastanak je ujedno bio prilika da gradonačelnik predstavi veće gradske projekte koji će značajno doprinijeti poboljšanju kvalitete života građana, ne samo u dijelovima grada gdje se realiziraju, nego i na razini cijelog Splita.

Tekst se nastavlja nakon oglasa