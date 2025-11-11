Šuta se sastao s dr. Vrdoljakom i članovima Bradate aukcije

Gradonačelnik Tomislav Šuta primio je danas u svom uredu prof. dr. sc. Eduarda Vrdoljaka te tom prigodom izrazio punu potporu velikom humanitarnom projektu prikupljanja milijun eura za nabavu uređaja za magnetsku rezonancu za Klinički bolnički centar Split.

Projekt je rezultat suradnje Bradate aukcije, Županijske lige protiv raka – Split i samog KBC-a Split.

„Grad će biti podrška akciji u svakom pogledu i dati maksimalnu potporu u organizaciji ne samo ove manifestacije, nego i svake druge slične humanitarne inicijative“, istaknuo je gradonačelnik Šuta.

Prema riječima prof. Vrdoljaka, do sada je prikupljeno oko 300.000 eura donacija, a do kraja godine očekuje se prikupljanje preostalih sredstava potrebnih za nabavu uređaja.