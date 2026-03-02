Šuta primio osvajače Kupa i najavio obnovu Gripa: "Imamo svjetlu budućnost, Grad maksimalno mora davati podršku našim sportašima, u svim uzrastima"

U Velikoj vijećnici Gradske uprave jutros je održan prijem za igrače, stručni stožer i predstavnike Košarkaškog kluba Split povodom osvajanja Kupa Krešimira Ćosića. Domaćin prijema bio je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, koji je klubu čestitao na trofeju i poručio da će Grad nastaviti ulagati u sportsku infrastrukturu.

Repeša: "Ne smijemo se zadovoljiti samo ovim uspjehom"

Trener Splita Dino Repeša zahvalio je na čestitkama i prijemu te istaknuo koliko je momčadi značila podrška s tribina.

"Hvala svima na čestitkama i hvala gradonačelniku na prijemu. Ovo je veliki uspjeh za nas i osjetimo veliku podršku Grada i naših navijača. Velik broj naših navijača je stigao u Zagreb i podržao nas. Mislim da će ta podrška biti još i veća kako sezona bude išla. Ne smijemo se zadovoljiti samo ovim uspjehom, idemo dalje raditi", kazao je Repeša.

Perasović: "Fenomenalan je osjećaj dignuti trofej"

Kapetan KK Splita Ivan Perasović rekao je kako je osvajanje naslova poseban trenutak za cijelu momčad, ali i poticaj za nastavak sezone.

"Fenomenalan je osjećaj dignuti trofej i osvojiti titulu. Volio bih da se što češće ovako nađemo kod gradonačelnika povodom ovakvih događaja. Vjerujemo u nas i naš rad, nadam se da ćemo dignuti titulu", poručio je kapetan Splita.

Grad najavljuje ulaganja i obnovu kompleksa Gripe

Gradonačelnik Tomislav Šuta naglasio je da je osvajanje Kupa važan trenutak za klub i grad te najavio daljnju podršku.

"Čestitke KK Split. Ovo je veliki značaj za klub i veliki vjetar u leđa za nove uspjehe. Ovo nam je veliki motiv da još više ulažemo, iako su rekordna sredstva već uložena, ali ćemo i dalje ulagati. Cijeli kompleks Gripe trebao bi se obnoviti kako bi se dobili najbolji uvjeti za KK Split i sve ostale. Imamo svjetlu budućnost, Grad maksimalno mora davati podršku našim sportašima, u svim uzrastima", rekao je Šuta.

Prijem u Banovini protekao je u slavljeničkom tonu, no poruke iz kluba jasno sugeriraju da se Split ne želi zaustaviti na jednom trofeju. Nakon osvajanja Kupa, "žuti" najavljuju nastavak rada s ciljem novih uspjeha, uz očekivanje još snažnije podrške navijača i Grada.