Šuta prije sjednice Gradskog vijeća "udario" po Ivoševiću: "Gleda isključivo svoj interes. Neka pokaže koliko vrijedi na tržištu"

Danas se održava sjednica Gradskog vijeća Grada Splita. Pred sam početak splitski gradonačelnik Tomislav Šuta zahvalio se Vladi RH.

"Imat ćemo na dvije lokacije izgradnju centra za starije osobe. Ključna točka nam je otkup potraživanja za Spaladium arenu, očekujemo da svi jednoglasno podrže ovu točku i da se što prije potpiše sporazum sa bankama. Sve relevantne institucije su sudjelovale u ovome procesu, dale su suglasnost, sve je transparentno objavljeno. Sporovi od 125 milijuna eura se miču i nema govora da ima smisla povući se. Otkupljujemo potraživanja za svega 5 milijuna eura. To je jako prihvatljivo za grad Split i njegovu budućnost. Odmah bi krenuli u sanaciju gdje bi bila osigurana sredstva dijelom iz Ministarstva sporta. Očekujemo i drugu fazu izgradnje arene, izmještanje Gradske uprave i državnih institucija kako je zamišljeno. Jedna od točaka je i porez na nekretnine. Jasno smo ga objasnili. Prethodna gradska vlast tu je odluku već pripremila, dočekala me u Gradu, kao i komunalni doprinosi i niz drugih prijedloga koje su imali. To samo pokazuje njihovo licemjerstvo i način ponašanja koji su do sada imali i koji planiraju imati u budućnosti. Cilj je te politike da svi stanovi koji su prazni u gradu, da se stave u funkciju, taj porez nema nikakav utjecaj na građane koji imaju riješeno stambeno pitanje, koji žive u svojim stanovima tako da se te stvari moraju jednostavno razlučiti. Ono što ćemo kao prijedlog dnevnog reda staviti danas je i rebalans proračuna koji prošli put nije izglasan. Dat će se još jedna prilika. U dopuni dnevnog reda bit će dva kredita i pobit ćemo sve one tvrdnje kad Marijana Puljak govori da su uzeli najjeftinije kredite od Europske investicijske banke. Sada imamo jeftiniji kredit za 4 milijuna i 200 tisuća eura, toliko govori o njihovoj transparentnosti i načinu trošenja javnog novca", kazao je Šuta.

Evo kako je komentirao Davora Matijevića.

"Sve ste čuli javno kako je on govorio i što smatra da je bitno za grad Split, a to je rješavanje kompleksa hotela Zagreb i imamo taj zaključak koji bi danas trebao biti izglasan", kratko je kazao.

Obrušio se i na Bojana Ivoševića nakon što su ga novinari zamolili da komentira njegove izjave o tome da će tražiti da točka Spaladium arene bude nakon proračuna na dnevnom redu, kao i da mu smeta što odvjetnik Peronja nije bio uključen u izradu ugovora vezanih uz arenu.

"Čovjek je ljubomoran, završio je sa plaćom koju mu je davao Grad Split do 12. mjeseca, gubi tlo pod nogama, samo neka se javi - gdje se zaposlio i čije vozilo vozi. Neka se javi i kaže tko mu plaća i daje ključeve luksuznih vozila da ga se viđa po gradu, neka se javi za Žnjan i oblutke, kako su radili, neka se javi za Brodosplit, neka se javi za sav kriminal koju su radili, neka se javi za dokumentaciju koja je s njegovog maila ukradena iz Grada Splita i gdje se teret svaljuje na zaposlenike Grada. Čovjek bez iti malo suosjećanja prema ljudima, gleda isključivo svoj interes, ali neka pokaže koliko vrijedi na tržištu. Što se tiče Spaladium arene i g. Peronje, on je službeni odvjetnik Grada Splita i predstavljao je Grad Split u potpisivanju sporazuma. To samo govori samo koliko čovjek govori neistine i služi se lažima. To je Bojan Ivošević. Dok ga god budete uzimali u obzir kao relevantnog, imamo problem u društvu. Čovjek koji je kompromitiran, koji se služi lažima i obmanama u javnom prostoru - to govori o njemu tko je i što je", kazao je Šuta.