Šuta posjetio GK Lučac-Manuš. Evo o čemu su razgovarali

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta sa suradnicima održao je sastanak s članovima Vijeća Gradskog kotara Lučac-Manuš, na kojem su raspravljena pitanja od interesa za građane te moguća rješenja kojima bi se unaprijedila kvaliteta života stanovnika ovog dijela grada.

Jedna od nezaobilaznih tema bilo je stanje tvrđave Gripe, spomenika kulture nulte kategorije. Naglašena je potreba definiranja buduće namjene prostora te rješavanja problema nepropisnog parkiranja unutar dvorišta tvrđave. Gradonačelnik Šuta izvijestio je o planovima preseljenja Pomorskog muzeja na Bačvice te o tijeku rješavanja odnosa s Ministarstvom kulture i medija.

Parkiranje je istaknuto kao jedan od glavnih komunalnih izazova u kotaru, uključujući i potrebu regulacije kretanja motocikala i motora te moguće uvođenje rampi i ograničenja za veća vozila, kako bi se rasteretile kotarske ulice. Otvorene su i raspravljene teme uređenja protupožarnog puta kod osnovne škole, izgradnje barem jednog dječjeg igrališta na raspoloživim gradskim česticama, uređenja platoa na Čulića dvorima s hortikulturnim i sigurnosnim unapređenjima, kao i rješavanja problema Poljane kneza Trpimira, koja se koristi kao ilegalni javni nužnik. Kako bi se omogućili manji zahvati uređenja i bolje korištenje prostora, istaknuta je i potreba rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. U program uređenja za iduću godinu planira se uvrstiti Glagoljaška ulica.

Na sastanku je, između ostalog, spomenuto i višegodišnje pitanje zbrinjavanja paunova koji obitavaju u zoni tvrđave Gripe te uzrokuju štete na vozilima stanara. Gradonačelnik je saslušao sve zahtjeve i ponovio kako je cilj da se situacija realno sagleda te da se sve izvedive i proračunski održive inicijative i realiziraju. Kao i u slučaju ostalih kotareva, pratit će se pomaci i tijek realizacije. Grad i kotar složili su se o važnosti nastavka koordinacije i otvorenog dijaloga kako bi se prioritetno rješavale najvažnije potrebe stanovnika ovog povijesnog splitskog kotara.

Ovakav model sastanaka nastavit će se i s ostalim gradskim kotarevima, s ciljem sustavnog sagledavanja lokalnih potreba i učinkovitijeg planiranja komunalnih rješenja.