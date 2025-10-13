Šuta ovoj skupini građana daje od 150 do 200 eura mjesečno. Tko ih može primati?

Gradonačelnik Tomislav Šuta donio je Zaključak kojim se povećavaju mjesečne potpore učenicima srednjih škola i studentima s invaliditetom u Splitu za akademsku godinu 2025./2026.

Prema odluci, učenici srednjih škola s invaliditetom s područja Splita imat će pravo na potporu od 150 eura mjesečno, dok će redoviti studenti s invaliditetom primati 200 eura mjesečno. Povećanje se odnosi na studente koji studiraju na splitskim visokim učilištima, ali i na one koji školovanje nastavljaju izvan grada.

Odluka se temelji na članku 52. Statuta Grada Splita, Odluci o socijalnoj skrbi te Programu javnih potreba socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i demografije za 2025. godinu, s projekcijama do 2027. godine.

Primjena i na već postojeće stipendije

Kako stoji u Zaključku, novi iznosi primjenjivat će se i na učenike i studente koji već primaju stipendije na temelju invaliditeta, čime se osigurava ravnopravno povećanje za sve korisnike.

Ova odluka zasigurno će financijski olakšati školovanje učenicima i studentima s invaliditetom, iako se može raspravljati jesu li predviđeni iznosi dovoljni za pokrivanje brojnih troškova koje školovanje nosi. Riječ je o koraku naprijed u socijalnoj politici Grada Splita, no ostaje otvoreno pitanje dugoročnih rješenja i šire podrške ovoj skupini građana.