Šuta odgovorio Bulju: "Ako budu komplicirali, zabranit ću im dovoženje otpada na Karepovac"

Nakon što je sinjski gradonačelnik Miro Bulj jutros ispred zgrade Županije poručio da neće dozvoliti odlaganje otpada iz drugih gradova na Mojanku, reagirao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, istaknuvši da rješenje mora doći od države i nadležnih institucija.

Bulj je na press konferenciji oštro prozvao ministricu poljoprivrede Mariju Vučković i bivše županijske dužnosnike zbog, kako kaže, “štetnih odluka” o gospodarenju otpadom. „Ministrica slavodobitno predlaže da Split svoje smeće šalje u Sinj, a na Šutinu plaću i plaće ostalih u Centru za gospodarenje otpadom otišli su milijuni – uzalud“, rekao je Bulj, dodavši kako će „županija zbog takvih odluka početi sličiti na Napulj“.

Na te je prozivke odgovorio Šuta, koji je odnedavno i gradonačelnik Splita, poručivši kako očekuje od Ministarstva zaštite okoliša da poduzme najavljene aktivnosti.

"Trebaju se pronaći druge lokacije gdje će se odlagati otpad s područja Splita i ostalih gradova koji se danas odlaže na Karepovcu. To je dužnost ministarstva i svih drugih gradova koji su potpisali ugovore i koji danas imaju odlagališta da moraju zaprimati otpad iz drugih krajeva, kao što je i Split cijelo vrijeme postupao”, rekao je Šuta.

Pozvao je građane da povećaju stopu odvajanja otpada, koja trenutačno iznosi oko 26 do 27 posto.

"Ona mora prijeći 50 posto i stvar je edukacije i discipline da sve to postignemo kako bi što manje otpada završilo na odlaganje. Isto tako, Splitsko-dalmatinska županija je odgovorna za provođenje druge faze projekta i očekujemo da se što prije raspiše natječaj za izvođača radova. Prema najavama, Lećevica bi trebala biti gotova za dvije do tri godine. Do tada ovaj problem mora imati smjer kako da se riješi", kazao je splitski gradonačelnik.

Dodao je i kako za dvadesetak dana očekuje novi sastanak u Ministarstvu s konkretnim smjernicama.

"Rekao sam i na sastanku s drugim gradovima i općinama da, ako budemo vidjeli neugodno ponašanje gradova koji kompliciraju situaciju, spreman sam poduzeti mjere da se zabrani dovoženje otpada na Karepovac. Split je do sada pokazao solidarnost i očekuje se solidarnost svih drugih dionika u sustavu", zaključio je Šuta.