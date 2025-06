ŠUTA O ZATEČENOM STANJU U ČISTOĆI 'Minus od 400.000 eura, planiralo se povećanje cijene usluge za sto posto...'

Ivica Karoglan koji je bio na čelu Čistoće danas je smijenjen s dužnosti direktora. Na njegovo mjesto će Andrija Čaljkušić koji će biti v.d. do izbora novog direktora. Šuta je u pratnji svojih dogradonačelnika održao sastanak u Čistoći te obišao odlagalište otpada Karepovac. Kaže da je zatečen minus u visini od 400.000 eura.

"Danas smo ovdje od 8 sati, održali smo sastanak u vezi problema odlagališta otpada Karepovac. Nakon sastanka smo obišli Karepovac, naložili mjere koje se trebaju odraditi. Činjenica je da je stroj u kvaru, što stvara neugodnosti samom lokalnom stanovništvu. Kontaktiran je Bikarac, društvo iz Šibenika, kako bi stoj unajmili na 15 dana, ali i kako bi se od njih nabavili isti takav stroj, što je dano u proceduru", kaže uvodno Šuta.

Potvrdio je da situacija na Karepovcu - nije dobra.

"Situacija na odlagalištu nije dobra. Sve mjere se na odlagalištu moraju poduzeti što prije kako bi građani dobili ono što zaslužuju. Imaju pravo na zdravlje i na neke uvjete u 21. stoljeću.

Održan je sastanak sa cijelom operativnom službom u Čistoći, sa voditeljem sektora i sa poslovođama. Postoji problem odvoza komunalnog otpada, ne odvija se po planu kako je predviđeno i kako se naplaćuje. To sve skupa utječe na sam obračun cijene prema građanima. Postoji varijabilni i fiksni dio i taj varijabilni dio je bio jedna od tema. Uvest ćemo naplatu po čipiranim kantama, to je projekt koji je započeo prije 4 godine i zaključak je da se s tim čim prije treba krenuti.

Ostalo je na 70 lokacija postaviti podzemne spremnike, ali da se tamo gdje su stvoreni uvjeti krene čim prije. Time ćemo riješiti problem inspekcija koje su prisutne u Čistoći d.o.o i omogućit ćemo građanima da plaćaju onoliko otpada koliko ga proizvedu, da taj varijabilni dio bude jasno vidljiv na računu. To je ono što je zakonom regulirano. Uvjeti su bili stvoreni, prethodna gradska vlast je krenula s pilot projektom i to se moglo završiti, međutim imamo to što imamo i moramo taj problem riješiti", kaže dalje Šuta.

"Što se tiče odvoza otpada i pranja grada, tu se također moraju dogoditi određene promjene. Postoji problem i sa radnicima i sa radnim odnosima. Što se tiče međuljudskih odnosa, mislim da je to na novoj Upravi koja je imenovana i v.d. direktora, a to je Andrija Čaljkušić do raspisivanja natječaja za novog člana Uprave. Njihov zadatak je da uspostave sustav koji će građanima omogućiti odvoz otpada na vrijeme, da se polupodzemni spremnici redovito peru. Počelo se s pranjem, a rezultate ćemo vidjeti u dogledno vrijeme. Ljudi na Plokitama i u nizu drugih kvartova negoduju i iskazuju nezadovoljstvo. Ono što je utvrđeno je da se polupodzemni spremnici nisu prali, a svi smo svjesni vremenskih prilika u ljetnom periodu.

Druga stvar koja je bitna je čišćenje grada. Vidimo tu određene pomake, ali sigurno da treba doći do poboljšanja. Uvjeren sam da ćemo u narednom periodu imati još čišći grad", kaže Šuta.

Kaže da je minus tvrtke velik te da se nakon izbora planiralo poskupljenje usluge.

"Imamo situaciju da je trenutno firma Čistoća u minusu - oko 400.000 eura. To pokazuje neodgovorno ponašanje prethodne gradske vlasti i Uprave. Što se krije iza toga? Izbori su bili, naloženo je nabavljanje određene opreme, a da financijskih sredstava nije bilo. Uprava društva dobila je suglasnost Skupštine da podigne minus na skoro 4 i pol milijuna eura i išla je u nabavku, a da nisu sredstva osigurana. To je prikazano kao kratkoročno zaduženje sa uvjetom da će se podignut cijena usluge. Povećanje fiksnog dijela usluge se planiralo povećati za skoro 100 posto. Moramo sagledati financijsku situaciju, ali ovo pokazuje neodgovorno ponašanje i kupovanje glasova, a da javnost ne zna o čemu je riječ", kaže Šuta te dodaje da će se šteta sanirati, kao i da je cilj da Čistoća normalno funkcionira.