Šuta najavio ulaganja u Donje Sitno: Sanacija prometnica, vrtić i projekt odvodnje

Gradonačelnik Tomislav Šuta sa suradnicima danas je obišao Mjesni odbor Donje Sitno, gdje ga je s aktualnim problemima i planovima upoznao predsjednik Vijeća MO Jurica Jurišić.

Zaključeno je da se hitno poboljša održavanje i pristupi sanaciji prometnica, posebice na zapadnom ulazu u naselje. Podržana je i inicijativa za otvaranje dječjeg vrtića za potrebe Donjeg i Gornjeg Sitnog te Dubrave, a predviđena je i obnova zgrade stare škole za potrebe mjesnog odbora.

Na sastanku se razgovaralo o nastavku radova na projektu odvodnje Donjeg Sitnog, za koji je u tijeku postupak izdavanja građevinske dozvole. Podršku je dobila i ideja o izgradnji zaobilaznice naselja, za koju je već izrađen idejni projekt, a bit će predstavljen mještanima na javnoj tribini.

Među temama bile su i energetske potrebe naselja – povezivanje Donjeg Sitnog i Žrnovnice podzemnim elektro kabelom te zamjena dotrajalih vodova na Višaku, za što će se tražiti mišljenje HEP-a. Razgovaralo se i o problemima u postupku izlaganja nove katastarske izmjere na području k.o. Sitno.