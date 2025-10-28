Šuta na radnom sastanku s vijećnicima Gradskog kotara Gripe: "Zajedničkim radom do boljeg života u kvartu"

U vijećnici Gradskog kotara Gripe danas je održan radni sastanak gradonačelnika Splita, Tomislava Šute, s predsjednikom vijeća i vijećnicima kotara, kao i s nadležnim pročelnicima i suradnicima. Sastanak je održan u sklopu redovitih obilazaka gradonačelnika po splitskim kotarevima i mjesnim odborima, a cilj mu je bio raspraviti ključne projekte i probleme koji utječu na svakodnevni život građana.

Garaža i pristupna cesta – prioritet za 2026. godinu

Jedna od glavnih tema bila je izgradnja garaže s pristupnom cestom na makadamskom putu, za koju je u tijeku izrada geodetske snimke. Predsjednik vijeća zamolio je gradonačelnika da se u gradskom proračunu za 2026. godinu osiguraju sredstva za izradu potrebne dokumentacije. Time bi se, istaknuto je, otvorio put za početak dugoočekivanog projekta.

Posebna pažnja posvećena je uređenju javnih površina oko bivšeg Koteksa i Športskog centra Gripe, gdje je apelirano na ubrzanje radova i stroži nadzor nad izvođačima. Vijeće je izrazilo potporu razvoju sportske infrastrukture u sklopu priprema za Sveučilišne igre, uključujući i izgradnju nove dvorane umjesto sadašnjeg rukometnog igrališta, te stvaranje dječje zone i vježbališta na otvorenom.

"Projekt Sveučilišnih igara donosi priliku da naš kotar dobije novi sportski i društveni zamah", naglasili su vijećnici.

Zatraženo je i puštanje u funkciju rasvjete oko zelenih površina koje trenutačno nisu spojene na sustav javne rasvjete, kao i mogućnost izmještanja livade za istrčavanje pasa na prikladniju lokaciju iznad bivših Koteksovih garaža. Također je istaknuta potreba za uklanjanjem dotrajalih rampi za skateboard, čime bi se uredio prostor uz dvoranu.

Asfaltiranje, rasvjeta i sigurnost Pupačićeve ulice

Vijeće je apostrofiralo i potrebu asfaltiranja dijela Osječke ulice od raskrižja s Vukovarskom do Matice hrvatske. Gradonačelnik je potvrdio da su ti zahvati predviđeni za 2026. godinu. Također se razgovaralo o poboljšanju rasvjete kod Pupačićeve 1 i sigurnosnim pitanjima vezanim uz moguće urušavanje zida, zbog čega će na teren izaći stručne službe kako bi dale procjenu.

Izvješteno je i o planiranom projektu prilagođavanja nogostupa osobama s invaliditetom, koji bi se trebao realizirati tijekom 2026. godine. Popis nužnih kosina kotar će dostaviti nadležnim gradskim službama.

Posebna tema bio je zahtjev za obnovom dječjeg igrališta u Osječkoj ulici, gdje su sprave dotrajale, a šljunčana podloga neadekvatna. Gradonačelnik je prihvatio prijedlog i naložio pripremu smjernica za obnovu.

Na kraju sastanka, obje strane izrazile su zadovoljstvo konstruktivnim dijalogom i dogovorom o konkretnim koracima.

"Zajedničkim radom kotara i gradskih službi možemo značajno podići kvalitetu života na Gripama", zaključili su sudionici sastanka.