Šuta komentirao podršku DP-a maskiranim huliganima

Pedesetak maskiranih muškaraca mlađe dobi u ponedjeljak navečer nije dopustilo održavanje manifestacije Dani srpske kulture u Splitu.

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta je u ponedjeljak osudio incident te poručio da u njegovom gradu nema mjesta za mržnju. Ipak, nije se pojavio na današnjem otvaranju izložbe jer, kako kaže, nije bio pozvan.

S gradonačelnikom Šutom je o incidentu razgovarao reporter Dnevnika Nove TV.

"Mislim da sam bio jasan, osudio sam incident, a i dalje stojim iza toga da Split treba biti grad solidarnosti i zajedništva. Htio bih da grad ide u tom smjeru. Što se tiče otvaranja izložbe - nisam dobio poziv i imao sam druge obaveze. Nemam problema sa sudjelovanjem na bilo kojoj izložbi, pa ni na onima ovakve vrste. Da je stigao poziv ja bih se odazvao", poručio je Šuta.

Šutin koalicijski partner u gradskom vijeću, Domovinski pokret, dao je podršku napadačima rekavši da je manifestacija bila čin provokacije.

Šuta je poručio da nije upoznat s njihovim stavom, ali i da ne želi to komentirati.

"Ovakvi načini komunikacije nisu prihvatljivi. Trebamo svi kao društvo raditi na tome da se ovakvi izolirani slučajevi ne bi događali", rekao je.

Na pitanje hoće li posjetiti izložbu koja traje još desetak dana, Šuta je rekao da to nije nikakav problem. "Mislim da sam do sada sve pokazao, u svom prvom prijemu sam imao sve nacionalne manjine u gradu Splitu. Svim nacionalnim manjinama koje su me do sada pozvale sam se odazvao.

Bila je jedna gdje nisam jer sam imao obvezu, ali su bili moji zamjenici. Nacionalne manjine u gradu Splitu imaju punu potporu, to smo do sad pokazali", zaključio je Šuta.