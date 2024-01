ŠUTA: "HDZ će upravljati Splitom od 2025. U tri Puljkove godine dobili smo grad duhova!"

Predsjednik splitskog HDZ-a Tomislav Šuta pozvao je splitske novinare na Pjacu i pričao o tome - kako vratiti život u centar grada.

"Činjenica je, a to smo vidjeli u zadnje tri godine upravljanja ove gradske vlasti, da je grad Split postao grad duhova, da je izgubio svoju dušu i ono što je najbitnije - nestao je šušur u gradu Splitu. Na tragu toga i onoga svega što ova gradska vlast radi, naš je cilj da ponudimo rješenje za spas života u centru grada Splita. Činjenica je da grad Split koji je nekoć imao 200 tisuća stanovnika, danas je na 160 tisuća. Vidimo kontinuirani pad stanovništva u samom centru grada, ali i na području cijelog grada Splita. Ono što mi želimo je da se sazove tematska sjednica GV-a, za koju ćemo mi prikupiti potpise, i da kroz projekt 'Vratimo život u centar grada Splita' ponudimo naša rješenja.

Činjenica je da smo svi za uvođenje reda, međutim jedini kriterij ove gradske vlasti je metla. Pristupili su na način da su pokazali da svi u ovome gradu nemaju iste kriterije za postupanje. Selektivan pristup koji je imala ova gradska vlast pokazao je da određeni ljudi imaju određene pogodnosti, a određeni ljudi koji su godinama u ovome gradu su bili primorani iseliti iz samoga centra grada. Vidjeli smo primjer od samog Pazara koji je bio kultni dio grada koji su ljudi kontinuirano posjećivali, međutim mi nemamo razloga doći na Pazar. Vidimo što je sa podrumima, oni su iseljeni, a umjetnici koji su bili 40 godina u gradu Splitu su zanemareni", počeo je svoje izlaganje Šuta.

Dogodilo se obično ništa

Kaže da će tražiti da se u cijelu priču uključi i Turistička zajednica grada, kao i da ne smijemo dopustiti da grad - bude taoc.

"Tražit ćemo da se uključi i TZ grada Splita. Grad Split ne može biti taoc, da četiri mjeseca gradom šetaju turisti, a tijekom zime praktički u gradu nemamo nikoga. Tražimo da se TZ sa jednim strateškim pristupom uključi u cijelu priču i ono što je gradonačelnik pompozno najavljivao, a to su kriteriji za dodjelu poslovnih prostora. Vidjeli smo da je mnogo poslovnih prostora iseljeno, međutim kroz ove kriterije i strateško upravljanje prostorima u gradu Splitu vidimo da se dogodilo - obično ništa. Ono što se dogodilo je da pročelnica koja je najavljivala određene promjene, jedan iskorak u smislu upravljanja nekretninama i poslovnim prostorima u gradu Splitu, je otjerana", kaže dalje Šuta.

Smatra i da je ova gradska vlast trebala razmišljati o izgradnji parking mjesta za sam centar grada.

"Na sjednici GV-a ćemo tražit da se za određene djelatnosti jasno propišu kriteriji, kako i na koji način zadržati tokom cijele godine ljude u gradu i da ti poslovni prostori budu popunjeni i da se to sve skupa poveže i da se vrati život u centar grada. Ono što je također vidljivo od ove same gradske vlasti je da i dalje kontinuirano nastavljaju tjerati ljude, ali tjeraju ih na način da pokušavaju u skoroj budućnosti zatvoriti parking mjesta u samom centru grada što je također jedan od apsurda. Prvo izgradimo parking mjesta u samom centru, a onda nakon toga možemo ići u smjeru proširenja pješačkih zona. Svi smo za uvođenje reda", kaže Šuta, a zatim spominje i Općinski sud koji se nakon 16 godina podstanarstva na Dračevcu vraća u centar grada, s njim i više vozila.

"To će biti 2025. godine"

Najavljuje i da će HDZ upravljati gradom u idućem mandatu te će tada pokazati "kako se strateški planira".

"Kad mi budemo upravljali gradom Splitom, a to će biti 2025. godine, pokazat ćemo kako se strateški planira i sagledava grad. U smislu turizma, jedna od stvari kako sve to skupa povezati da ovo bude održiv i kvalitetan turizam je da se uključi i kulturna scena. Ne možemo graditi turizam na masovnosti, a da nemamo nikakvog sadržaja. To je ono što nam fali i čemu ćemo ponuditi rješenje", kaže Šuta.

Novinari su ga upozorili da problem s parkingom u centru grada nije od jučer, da se i za vrijeme mandata HDZ-a znalo da se Općinski sud vraća u grad.

"Ako nešto u prethodnom mandatu bilo koje vlasti nije bilo dobro, moramo gledati u budućnost i davat nadu građanima. Ja se s vama slažem, neke stvari su mogle bit bolje, ali mi smo ovdje da stvari koje trebaju biti bolje - da ih ponudimo. Mislim da imamo znanje, mislim da imamo stručne ljude i u tom dijelu ćemo pokazati s našim rješenjima da za naš grad postoji nada, postoji izlaz", kazao je Šuta te dodao da će se u budućnosti zalagati da se riješi problem prometa u gradu.

Na pitanje je li za to da se u staroj gradskoj jezgri zabrane novi apartmani, kao što je to učinjeno u Dubrovniku, ili da se zabrane apartmani u stambenim zgradama, nije dao jasan odgovor.

Jasno i glasno je upitan bi li on postupio jednako, da je na vlasti.

"Smatram da se trebaju jasni kriteriji propisati. To znači da gradonačelnik Franković ima jasnu viziju vođenja grada", kaže Šuta, a zatim dodaje da "trebamo sagledat cijelu situaciju u staroj gradskoj jezgri".

"Ako čovjek koji živi u staroj gradskoj jezgri nema poticaj od strane vlasti, on nema razloga da ostane u staroj gradskoj jezgri", kaže dalje.

Šuta kaže da će izaći s rješenjima te da je jedan od načina - kultura.

Pred mikrofone je tada stala akademska slikarica Ana Marija Botteri.

"Mislim da nije nikad kasno da se krene gledat na kulturu kao zamašnjak ostanka života i napretka i budućnosti regije. Turizam može biti samo posljedica života koji se mora ovdje očuvat. Ovdje se ne pazi na opstanak života nego se razmišlja samo o kratkoročnom dobitku. Moramo prestat razmišljat da je ovo prostor na kojem se ubire nego prostor koji nama treba davati, a mi moramo sačuvati ono što se tu događa. Pariz ima 4 kilometra obale Seine darovane za nula kuna antikvarijatima i to tako opstaje desetljećima. Nama je nemoguće održat jedan antikvarijat u gradu Splitu. Ne možemo na svemu ubirat novac. Za kulturni turizam je nužno da se da podrška svima koji su u njega uključeni, a ne da se gleda koliko je netko rentabilan. Naravno da netko tko je tu 365 dana u godini ima prednost. Razni su modeli kako ih možemo poticati, bez njih nema turizma", kaže Botteri.

Smatra i da se umjetnicima iz podruma treba dati zamjenski prostor.

"Ako smo umjetnike makli iz podruma moramo im dati alternativne prostore po kriteriju izvrsnosti, ali pod uvjetom 365. Mi u palači moramo prestat imat sve što ne radi 365 dana, grad treba skinuti svaki namet prostorima poput antikvarijata koji nisu dovoljno rentabilni", mišljenje je ove umjetnice.