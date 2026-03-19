Šuta će na pročelničko mjesto postaviti dobro poznato ime iz splitskog sporta? Polić je glavni kandidat – evo tko je on

Andrija Polić, aktualni predsjednik Splitskog saveza športova, prema dostupnim informacijama jedan je od najozbiljnijih kandidata za pročelnika Upravnog odjela za sport i politike mladih Grada Splita. Ako do imenovanja dođe, na tu bi ga poziciju imenovao Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita. Podsjetimo, trenutačno je na toj poziciji Igor Maretić, kao ovlašteni pročelnik.

Polić u splitskim sportskim krugovima nije nepoznato ime. Na čelu Splitskog saveza športova nalazi se od 2020. godine, a u javnosti je poznat kao diplomirani pravnik, bivši odbojkaš i sportski djelatnik s dugogodišnjim iskustvom u sportskom sustavu.

Iskustvo u sportu i vođenju sustava

Prema informacijama do kojih smo došli, upravo se njegov rad u sportskim strukturama ističe kao jedna od glavnih referenci za ovu funkciju. Upravni odjel za sport i politike mladih bavi se utvrđivanjem javnih potreba u sportu, planiranjem i razvojem sportske infrastrukture, praćenjem financiranja sportskih programa, ali i kreiranjem i provođenjem politika za mlade.

Riječ je o resoru koji obuhvaća i potporu mladima, suradnju s udrugama i institucijama, provedbu preventivnih programa te praćenje učinkovitosti gradskih i državnih mjera u području sporta i mladih. U tom kontekstu, Polić se spominje kao kandidat koji ima iskustvo rada u sportskom sustavu i poznaje funkcioniranje klubova, saveza i sportskih organizacija, kao i administrativni dio tog sustava.

Ako bude imenovan, takva bi odluka mogla upućivati na to da Tomislav Šuta na čelo jednog od važnijih gradskih resora želi postaviti osobu iz sportskog miljea, s iskustvom u vođenju sportskih institucija i dobrim poznavanjem potreba lokalnog sporta. Uz to, nije loše spomenuti ni da se Polić već godinama povezuje sa splitskim HDZ-om, pa ovaj potez i nije previše iznenađujući.

Još nema službene potvrde

Iako službena odluka još nije objavljena, Andrija Polić prema trenutačno dostupnim informacijama figurira kao jedan od izglednijih kandidata za pročelnika Upravnog odjela za sport i politike mladih Grada Splita.