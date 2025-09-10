Susjedna zemlja u šoku: Omiljeni trener izgubio život na biciklu

elika tragedija potresla je Sloveniju nakon što je u nedjelju na rekreativnoj biciklističkoj utrci život izgubio 49-godišnji natjecatelj. Nesreća se dogodila na Gorenjskom, pri spustu sa Šenturške Gore u blizini naselja Grad, općina Cerklje na Gorenjskem.

Prema službenim informacijama policije, biciklist je u jednom zavoju izgubio kontrolu, sletio s ceste i zadobio teške ozljede od kojih je preminuo na mjestu nesreće. Cesta je tijekom utrke bila zatvorena za promet, a policija je obavila očevid i nastavlja prikupljati informacije o svim okolnostima događaja, javlja portal Ekipa.

Poginuo Aljoša Gorjan

Dan poslije, Smučarska zveza Slovenije potvrdila je da je smrtno stradao njihov dugogodišnji član, poznati trener i učitelj skijanja Aljoša Gorjan.

U emotivnoj objavi na službenim stranicama zapisali su:

"U nedjelju nas je potresla vijest da je tragično preminuo dugogodišnji član ZUTS Slovenije (Zveza učiteljev in trenerjev smučanja) Aljoša Gorjan. Napustio nas je prerano, na biciklu koji je volio jednako kao i skijanje. Prijatelj koji je znao pomoći i razumjeti, cijenjeni učitelj skijanja s bogatim međunarodnim iskustvom, izvrstan i uporan natjecatelj, trener alpskog skijanja i stalni sudionik licencnih seminara ISIA – samo su neki od fragmenata koji zaokružuju njegovu važnu ulogu i doprinos skijaškom sportu. Aljoša, počivaj u miru. U našim redovima ćeš nam jako nedostajati."

Velik gubitak za sportsku zajednicu

Gorjan je iza sebe ostavio značajan trag u slovenskom i međunarodnom skijanju, a njegovi kolege i učenici pamtit će ga kao predanog trenera, mentora i prijatelja.