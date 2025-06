Susjeda bivšeg Andrejinog muža: "Ja ne vjerujem da bi to napravio, idu u Crkvu, jako su pobožni"

Policija je uhitila sumnjivca za kojeg vjeruje da je naručio ubojstvo mladog para u zagrebačkom Markuševcu. Ni manje ni više, naručilac dvostrukog ubojstva je prema policiji - bivši suprug ubijene.

U tijeku je pretraga njegove kuće u Sesvetskom Kraljevcu gdje ga je dovela policija. U ovim trenucima se očekuje njegovo dovođenje i pretraga kuće u Sesvetskom Kraljevcu kako bi se prikupili mogući dokazi.

"Poznajem ga, jučer sam ga vidjela, šetao je s djevojčicom i svojom curom. Lijepo se pozdravlja, uvijek su pristojni. Pričala sam s njegovom mamom, ona samo plače, teško joj je. To su jako pošteni i vrijedni ljudi. Ja ne vjerujem da bi on to dao napraviti, svi idu u Crkvu i jako su pobožni", rekla je za RTL Danas Katica, susjeda Andreja B. bivšeg muža ubijene žene.

Večerao s počiniteljima

Podsjetimo, 29-godišnja Andreja i njezin novi partner 38-godišnji Marijan prije 11 dana pronađeni su ubijeni u automobilu. Prošlog su tjedna uhićena dvojica osumnjičenih za ubojstvo - 29-godišnji pripadnik Počasno zaštitne bojne koji je radio na osiguranju predsjednika Republike na Pantovčaku i njegov 31-godišnji pomagač u čijem je stanu policija pronašla dvije puške i dva pištolja