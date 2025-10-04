Šurjakov dres iz debija protiv Partizana postaje dio stalnog postava Hrvatskog športskog muzeja: "Drago mi je da su me se sjetili"

Hajduk danas igra važnu utakmicu s Vukovarom 1991 u Vinkovcima.

Vukovarci svim srcem dočekuju hajdukovce – da u vještini nogometne igre pobijedi bolji. Mnogo je Hajdukovih navijača u Slavoniji, a Torcida, kao i uvijek, vjerno prati svoje "bijele", pa podrška Splićanima na putu prema važnim bodovima zasigurno neće izostati.

A društvene mreže ponovno su nas ugodno iznenadile — ovoga puta Facebook stranica Hrvatskog športskog muzeja. Naime, ondje je objavljeno da je hajdučka legenda Ivica Šurjak, idol mnogih generacija, poklonio Hrvatskom športskom muzeju jedini svoj dres koji je sačuvao.

Riječ je o bijelom dresu Hajduka s brojem 9, u kojem je Šurjak nastupio na jučerašnji dan prije 54 godine, u svom debiju protiv beogradskog Partizana. Taj Šurjakov dres, jedini koji je zadržao iz svoje bogate igračke karijere, uskoro će krasiti vitrine stalnog postava muzeja koji se otvara za javnost.

Uz Šurjakov dres, svoje će mjesto u muzeju imati i dres Dinamove legende Velimira Zajeca s brojem 5, iz šampionske sezone 1982. godine. Dres je muzeju na posudbu dao najveći hrvatski kolekcionar dresova, Krešimir Barić.

Tada devetnaestogodišnji Šurjak, kako pišu požutjele novinske stranice, na najbolji je način opravdao povjerenje trenera Slavka Luštice – zabivši pogodak Beograđanima u velikom derbiju.

Nosili su ga njegovi Varošani, kalete Velog Varoša, nakon utakmice – možda i nesvjesni da na ramenima nose buduću klupsku, ali i europsku nogometnu veličinu, koja će desetljeće kasnije donositi toliko radosti Hajdukovim navijačima.

„Čim me ravnateljica Hrvatskog športskog muzeja Danira Bilić nazvala, odmah sam pristao da se dres pojavi u muzeju i bilo mi je drago da su me se sjetili. Hrvatska i Zagreb zaslužuju imati jedan takav muzej, mislim da je to lijepa gesta“, kazao je Šurjak.

Tako će Šurina "devetka", a ne „jedanaestica“, krasiti stalni postav Hrvatskog športskog muzeja – što je činjenica dobro poznata svima koji se bave Hajdukovom poviješću.

Kao da još starim domom Hajduka odjekuje glas trenera Luštice: „Šurjak, sutra igrate centarfora.“

I odigrao je – strašno, kao i sve svoje hajdučke godine.

Hvala ti, legendo – i neka te tu, kraj nas.