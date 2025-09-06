Surfera izvukli prijatelji, ali nije preživio: Strašan napad morskog psa u Australiji

Muškarac je preminuo na plaži u Sydneyju u subotu nakon što ga je napao morski pas, objavila je policija australske savezne države Novi Južni Wales.

Policija je navela da je muškarac surfao kada se dogodio napad. Izvučen je na obalu, ali je preminuo na mjestu događaja. Pronađena su i dva dijela njegove daske koja su poslana na stručnu analizu, piše BBC.

Nakon incidenta, niz plaža u tom području je zatvoren.

Na plažu ga izvukli drugi surferi, napadnut je sto metara od obale

Policija je opisala žrtvu kao iskusnog surfera koji je bio sa svojim prijateljima. Rekli su da je surfao oko 30 minuta kada je napadnut oko 100 metara od obale, te da je izgubio "više udova".

Žrtvu su na plažu izvukli drugi surferi, a lokalni policajci i stručnjaci sada rade zajedno kako bi "utvrdili vrstu morskog psa koji je usmrtio čovjeka", dodala je policija.

Posljednji smrtonosni napad morskog psa u području Sydneyja dogodio se 2022., kada je britanskog instruktora ronjenja Simona Nellista usmrtio veliki bijeli morski pas, prenosi Dnevnik.

Drugi smrtonosni napad od 1963. godine

Prije toga, nije bilo smrtonosnog napada od 1963. godine.

Australija obično bilježi oko 20 napada morskih pasa godišnje, većinom u Novom Južnom Walesu i Zapadnoj Australiji.

Povijesno gledano, smrt od ugriza morskog psa rijetka je. U više od jednog stoljeća zapisa, stopa smrtnosti od napada morskog psa u Australiji iznosi 0,9 – manje od jedne osobe godišnje.