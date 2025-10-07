Suprugu i djevojku zatekla je vijest o smrti braće na putu za Sloveniju

"Mogao bih o njima govoriti satima, a čitavo vrijeme ponavljati jedno te isto - koliko su to bili dobri ljudi. Vi koji ih ne znate i koji niste odavde, teško to možete shvatiti. Nažalost, više ih ne možete upoznati. Ovo je ogroman gubitak i velika žalost za naš kraj", tužno kaže bliski prijatelj stradalih planinara Roka i Andrije Kovačeva, čije je živote naprasno ugasila lavina u slovenskim Alpama.

Uz njih, u Julijskim Alpama poginuo je njihov kolega i prijatelj Marijo iz Solina.

Pozivi obitelji pomogli u pronalasku tijela

Članovi obitelji pokušavali su s njima telefonski stupiti u kontakt nakon objavljenih vijesti o lavini, ali nisu ih mogli dobiti. Upravo su ti pozivi pomogli spasiocima da odrede lokaciju gdje su ih u konačnici pronašli.

"Domaći su ljudi, svi ih znaju. Prva liga, momci za pomoć, onakvih kakve je u posljednje vrijeme teško naći u ovom modernom i komercijalnom svijetu", ispričao je prijatelj stradale braće za Jutarnji list. "Nesebično su dijelili svoju dobrotu, bili aktivni u humanitarnom radu, redovito su išli na mise i sudjelovali u aktivnostima naše Bratovštine svetog Ivana. Za pomoć u bilo čemu uvijek su bili na raspolaganju", dodaje.

Trećeg brata, koji radi na brodu, planirali su pokupiti na povratku iz Slovenije i zajedno doći do Kaštela. Ali priroda je pomrsila planove.

"Jedan od braće oženio se u srpnju, a drugi se trebao vjenčati poslije Nove godine", otkriva sugovornik. Njihove supruga i djevojka krenule su za Sloveniju kada su čule za lavinu. Tada nisu znale jesu li živi ili ne, no u putu ih je zatekla vijest da su pronađena njihova tijela.

Poginula braća zajedno su i radila u manjoj tvrtki za elektroinstalacije koja je glasila na starijeg Roka. "Jedan od njih čuo se s roditeljima samo sat vremena prije, javljajući im da idu. A onda kad je došla vijest o lavini, više se nisu javljali", zaključuje prijatelj.

Tuga je zadesila i Solin gdje je živio treći poginuli alpinist, otac dvoje djece Marijo Boko (38), inače član HPD-a Mosor i veliki humanitarac.