Supruga Trumpovog savjetnika objavila kartu Grenlanda i napisala "uskoro", Danska poslala jasnu poruku

Nakon jučerašnjeg zarobljavanja venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će njegova administracija „upravljati Venezuelom“ dok se ne ostvare uvjeti za političku tranziciju. Ta je poruka dodatno potaknula zabrinutost da bi Washington mogao usmjeriti pozornost i na druge dijelove svijeta.

Nove tenzije pojavile su se kasno sinoć nakon objave Katie Miller, supruge savjetnika za domovinsku sigurnost Stephena Millera. Na društvenim mrežama podijelila je sliku Grenlanda s preklopljenom američkom zastavom uz kratki opis „USKORO“, što su brojni promatrači protumačili kao aluziju na moguću američku aneksiju tog arktičkog otoka.

Objava je izazvala brzu reakciju danske diplomacije. Jesper Moller Sorensen, veleposlanik Danske u Sjedinjenim Američkim Državama, poručio je da su SAD i Danska bliski saveznici te da bi takvi i trebali ostati.

„Sigurnost SAD-a ujedno je i sigurnost Grenlanda i Danske. Grenland je već dio NATO-a“, istaknuo je Sorensen, dodavši da dvije zemlje već blisko surađuju u Arktiku. Pritom je naglasio: „I da, očekujemo puno poštovanje teritorijalnog integriteta Kraljevine Danske.“

Grenland je autonomni teritorij unutar Kraljevine Danske, članice Europske unije, s vlastitom vladom i širokim stupnjem samouprave. Zbog bogatih mineralnih resursa i strateškog položaja u Arktiku, otok već dulje vrijeme privlači pozornost Washingtona.

Donald Trump je u više navrata javno govorio o mogućnosti da Sjedinjene Američke Države preuzmu Grenland, pritom ne isključujući ni uporabu vojne sile. Prošle godine otok je posjetio i američki potpredsjednik J. D. Vance, koji je tijekom obilaska američke vojne baze optužio Dansku da ne obavlja „dovoljno dobar posao“ u pogledu nacionalne sigurnosti Grenlanda.

Najnovije poruke i diplomatske reakcije dodatno su rasplamsale raspravu o budućnosti Grenlanda i granicama američkog utjecaja, uz sve glasnije pozive na poštivanje međunarodnog prava i suvereniteta država.